Risate in dialetto al Teatro Malatesta di Montefiore Conca.

Proseguono per tutto il mese di marzo, al Teatro Malatesta di Montefiore Conca, gli appuntamenti di "Rumagna Marzulena", la rassegna dedicata alla commedia dialettale giunta alla 27esima edizione, promossa dalla compagnia 'La Filodrammatica Montefiorese' in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Montefiore Conca. La prossima data da segnare in agenda è quella di sabato 9 marzo: la compagnia 'La Carovana' porterà sul palco la commedia in tre atti dal titolo "L'America" per la regia di Pier Paolo Gabrielli, luci e musiche di Oberdan Taini. Sabato 16 marzo un altro spettacolo imperdibile insieme alla compagnia "La Belarioesa" che proporrà la commedia in tre atti dal titolo "Filomena dat una mosa" per la regia di Mario Bassi. Sabato 23 e domenica 24 marzo un doppio appuntamento con protagonista la compagnia "di casa": la Filodrammatica Montefiorese si prepara a regalare un pieno di risate con la commedia in due atti "Tre stmenie e mez" di Gianni Martelli, per la regia di Licia Cassano. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.15. Ingresso: 7 euro. Bambini gratis fino ai 10 anni.

