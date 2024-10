Risoluzione conclusiva della 51^ Consulta dei residenti all'Estero

La Consulta ha acquisito il parere espresso dal Congresso di Stato in ordine alla Risoluzione della precedente adunanza.

La Consulta ha udito con interesse la dettagliata illustrazione sulle condizioni di San Marino da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, nonché Presidente Onorario. Auspica che l’imminente perfezionamento di un accordo di associazione con l'Unione europea consenta di risolvere le problematiche finora riscontrate in materia di assistenza sanitaria e di riconoscimento dei periodi lavorativi prestati presso istituzioni pubbliche; problema che acquista particolare rilevanza nel settore delle professioni sanitarie. Si prende inoltre atto delle notizie fornite sullo stato di avanzamento dell’accordo concluso con la Repubblica argentina in materia di previdenza sociale e si confida che sia presto definito anche quello per il riconoscimento automatico dei titoli di studio di scuola primaria e secondaria.

La Consulta si compiace con la Segreteria per gli Affari Esteri per il proposito di reperire una adeguata sede permanente per i propri lavori e per ospitare le raccolte del Museo dell’emigrante nell’ottica di una loro valorizzazione utilizzando le moderne tecnologie e previa assegnazione di adeguate risorse finanziarie e organizzative.

La Consulta considera positivamente l’avvenuto deposito presso la Segreteria Istituzionale del progetto di legge in precedenza elaborato per la riforma della disciplina delle Comunità, affinché venga sottoposto all’esame dal Consiglio Grande e Generale.

Poiché il nuovo testo conferma la copertura normativa dei Soggiorni Culturali, prevedendo un apposito regolamento attuativo, si assicura la massima disponibilità a collaborare con la Segreteria di Stato/Dipartimento Affari Esteri secondo le modalità già sperimentate con successo per la riforma della legge delle Comunità. A tal fine, le singole Comunità e i giovani che hanno avuto l’occasione di partecipare ai Soggiorni sottoporranno ai competenti Anelli le proprie proposte e osservazioni, che saranno coordinate in funzione dei lavori di un apposito tavolo tecnico. Si decide comunque fin da ora di mantenere invariata l’attuale disciplina sull’età d’accesso.

La Consulta prende atto dell’ampia e articolata esposizione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e del Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi sulle problematiche relative alle riforme istituzionali, con particolare riferimento alle modalità di trasmissione della cittadinanza e sull’esercizio del diritto di voto. In considerazione della scelta di attivare un organismo di studio per le riforme istituzionali e tenuto conto delle competenze attribuite dalla Legge istitutiva della Consulta stessa, si assicura la massima disponibilità a fornire il proprio contributo ai lavori di tale organo e si riserva di avanzare formale richiesta alla Segreteria Istituzionale di essere ascoltati dallo stesso. A tal fine la Consulta intende costituire al suo interno un tavolo tecnico per la formulazione di proposte concrete, che saranno successivamente inoltrate alla competente commissione.

Si concorda sulla necessità di superare il sistema delle periodiche sanatorie per prevedere una disciplina organica della cittadinanza che consenta di evitare, nel futuro, il prodursi di situazioni discriminanti, ovviando alle incongruenze che ancora si verificano in ordine alla trasmissione in linea materna.

Per quanto concerne le problematiche del diritto di voto, la Consulta, già negli anni scorsi, ha espresso la sua disponibilità a valutare soluzioni che consentano ai cittadini residenti all’estero di esprimere i propri suffragi, eliminando nel contempo i timori suscitati in passato da una possibile influenza anomala del voto estero sul risultato elettorale complessivo; nella fattispecie si è aperta l’idea di un possibile collegio estero, che presuppone peraltro l’eliminazione di ingiustificate disparità di trattamento per quanto riguarda l’espressione del voto di preferenza. Le modalità di espressione del suffragio da parte dei cittadini all’estero saranno valutate dopo la definizione del quadro politico e istituzionale di riferimento.

La Consulta esprime la propria solidarietà alla Fratellanza sammarinese della Liguria e al suo Presidente a fronte delle ingiustificate polemiche sollevate a seguito del fraintendimento delle iniziative sociali, in cui si è voluto vedere un’illecita manovra a fini elettorali. A riguardo, ribadisce il proprio impegno per garantire il rispetto delle normative statali in questa delicata materia e si riserva di denunciare all’autorità giudiziaria ogni violazione delle medesime, nell’auspicio che anche altri soggetti che ritengano di ravvisarle, si comportino in analogo modo.

Il Dipartimento Affari Esteri ha introdotto l’applicativo informatico dedicato alle Comunità conducendo una breve esercitazione.

La Consulta valuta positivamente l’avvio di una nuova fase del progetto di scambi linguistico-culturali da realizzarsi con la collaborazione della Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura; a tal proposito ringrazia la prof.ssa Monica Cavalli per la sua disponibilità a coordinare l’iniziativa.

Ringrazia la Dirigente del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, nonché Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, Maria Laura Marinozzi, per le proposte di aggiornamento tecnico della normativa dei certificati e del rilascio delle carte di identità.

La Consulta manifesta soddisfazione per il rinnovarsi degli incontri condotti presso le scuole sammarinesi con la partecipazione nelle classi dei ragazzi dei Soggiorni culturali; esprime l’auspicio che tale iniziativa prosegua nel tempo sulla base di modalità da concordare tempestivamente fra le scuole stesse e la Responsabile del Centro studi permanente sull’emigrazione/Museo emigrante.

La Consulta ringrazia la prof.ssa Di Luca per il resoconto del lavoro portato avanti nel corso dell’anno dal Centro studi permanente sull’emigrazione/Museo emigrante e manifesta sincero apprezzamento per le attività svolte a sostegno dei propri scopi istituzionali, pur con le limitate risorse economiche a disposizione. La Consulta, esaminato il progetto presentato dal Centro stesso, si dichiara favorevole a un'assegnazione di borse di studio da attribuire ai giovani sammarinesi residenti in Argentina, Belgio, Francia, Italia, Stati Uniti d’America. La scelta deve ricadere su candidati maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola superiore e di conoscenze di base in materia di raccolta audio-video; le Comunità sono invitate a fornire la massima collaborazione.

La Consulta ha ascoltato con piacere i racconti dei ragazzi prescelti che hanno partecipato all’edizione 2024 dei Soggiorni culturali.

La Consulta ringrazia gli Eccellentissimi Capitani Reggenti per la consueta Udienza concessa ai Presidenti e a Delegati delle Comunità.

Si ringraziano altresì: il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, il Segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti, il Segretario particolare del Segretario di Stato all'Industria, Elia Rossi, il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, il Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, per le notizie fornite sulle tematiche di loro competenza. Si ringrazia la presenza dei Capitani di Castello, che hanno riaffermato la volontà per impostare su nuove basi i rapporti con la Consulta e per agevolare i contatti fra cittadini residenti e cittadini all'estero. Si ringraziano inoltre Suor Maria Gloria Riva per l’illustrazione de “Il cammino del Santo Marino”, l’artista Cristian Ceccaroni per l’opera raffigurante la “Madonna della Misericordia”, donata alla cappella votiva all’interno della basilica di Lujan di Buenos Aires.

Si ringrazia infine il regista Umberto Baldacci per la presentazione del cortometraggio “Julian”.

Il presente documento è approvato all’unanimità per acclamazione.



