Risparmi, dalla Repubblica di San Marino una gestione che batte la volatilità

NT Capital SG S.p.A., prima società di gestione indipendente autorizzata nella Repubblica di San Marino, chiude il 2025 con risultati di assoluto rilievo per i propri clienti, confermando una chiara vocazione alla solidità, alla gestione attiva e alla creazione di valore nel lungo periodo. In uno dei contesti più complessi degli ultimi anni – caratterizzato da incertezza macroeconomica, tensioni geopolitiche e una volatilità dei mercati particolarmente selettiva – la società ha dimostrato concretamente come un approccio disciplinato, indipendente e fondato sull’analisi dei fondamentali possa generare performance superiori ai mercati di riferimento. In un contesto di mercato così incerto e rumoroso dal punto di vista informativo, NT Capital SG ribadisce l’importanza di una pianificazione finanziaria costruita sui reali obiettivi dell’investitore, capace di resistere alla volatilità di breve periodo e di non farsi condizionare dall’emotività o dal flusso continuo di notizie. «Il 2025 ha rappresentato un banco di prova significativo per tutti gli operatori del settore. I risultati ottenuti confermano la solidità del nostro metodo e la centralità di una consulenza realmente orientata al cliente», commenta Pier Paolo Fabbri, Presidente di NT Capital SG. «La nostra priorità resta la protezione e la crescita del patrimonio nel tempo, non l’inseguimento delle mode di mercato». Franco Guerra, Responsabile Area Finanza di NT Capital SG, aggiunge: «Questi risultati sono il frutto di un metodo rigoroso, di un team altamente focalizzato e di strategie costruite su misura per affrontare anche i contesti più complessi. La disciplina nell’allocazione del capitale e l’indipendenza nelle scelte continuano a rappresentare un fattore distintivo». Nel recap ufficiale 2025, NT Capital SG rende pubblici i risultati di tutti i propri prodotti, evidenziando performance che, in diversi casi, si collocano stabilmente al di sopra dei rispettivi benchmark. Un dato che rafforza il posizionamento della società nel panorama dei gestori indipendenti e ne conferma l’autorevolezza come partner di riferimento per investitori e imprenditori orientati alla tutela e alla crescita del patrimonio. Con un posizionamento sempre più competitivo, NT Capital SG prosegue nel proprio impegno a offrire soluzioni efficienti e trasparenti, progettate per accompagnare i clienti in un percorso di crescita patrimoniale sostenibile e di protezione del capitale nel tempo, anche nelle fasi di mercato più complesse.

FONDI INVESTIMENTO ANNO 2025:

NT DYNAMIC CLASSE R rendimento 8,25%

NT DYNAMIC CLASSE I rendimento 7,92%

NT DYNAMIC CLASSE P rendimento 7,23%

NT TARGET RENDIMENTO rendimento 2,77% (fondo obbligazionario con dividendo annuo)

GESTIONI PATRIMONIALI:

RENDIMENTI GPM 2025

Monetaria 2,14%

Prudente 5,35%

Moderata 6,86%

Equilibrata 8,44%

Dinamica 10,80%