Risparmi, dalla Repubblica di San Marino una gestione che crea valore anche nei mercati più complessi

Risparmi, dalla Repubblica di San Marino una gestione che crea valore anche nei mercati più complessi.

NT Capital SG S.p.A., prima società di gestione del risparmio indipendente autorizzata nella Repubblica di San Marino, presenta i risultati al 30 giugno 2026, confermando la validità di un modello di gestione fondato su indipendenza, disciplina e controllo del rischio. Il primo semestre dell'anno è stato caratterizzato da mercati finanziari in recupero rispetto alle tensioni registrate nei mesi precedenti, ma ancora influenzati da un quadro macroeconomico complesso, dall'evoluzione delle politiche monetarie, dalle tensioni geopolitiche e da una volatilità che continua a richiedere un approccio selettivo agli investimenti. In questo contesto, la gestione attiva ha continuato a rappresentare un elemento determinante. L'obiettivo non è inseguire i movimenti di breve periodo, bensì costruire portafogli coerenti con gli obiettivi degli investitori, attraverso un'attenta diversificazione e una costante analisi dei fondamentali. «Il primo semestre del 2026 conferma come la qualità del processo decisionale sia il vero elemento distintivo nella gestione del patrimonio», commenta Pier Paolo Fabbri, Presidente di NT Capital SG. «I risultati ottenuti sono la conseguenza di un metodo consolidato, che mette al centro il cliente e privilegia una crescita sostenibile del patrimonio rispetto alla ricerca di rendimenti estemporanei.» Secondo Franco Guerra, Responsabile Area Finanza di NT Capital SG, «in una fase di mercato caratterizzata da rapide rotazioni tra asset class e da un contesto ancora ricco di incertezze, la disciplina nella costruzione dei portafogli e la capacità di adattare tempestivamente l'asset allocation hanno consentito di cogliere le opportunità offerte dai mercati mantenendo sempre elevata l'attenzione al controllo del rischio.» I risultati del primo semestre confermano l'efficacia dell'approccio gestionale adottato da NT Capital SG e rafforzano il ruolo della società come partner di riferimento per famiglie, imprenditori e investitori istituzionali che ricercano una gestione professionale, indipendente e orientata al lungo periodo. Con una gamma di soluzioni che comprende fondi comuni, gestioni patrimoniali e servizi di consulenza evoluta, NT Capital SG prosegue nel proprio impegno a offrire strumenti efficienti e trasparenti per la tutela e la crescita del patrimonio, nella convinzione che una corretta pianificazione finanziaria rappresenti il principale fattore di successo nelle decisioni di investimento.

FONDI INVESTIMENTO ANNO 06/2026:

NT DYNAMIC CLASSE Retail rendimento 4,51%

NT DYNAMIC CLASSE Previdenza rendimento 3,77 %

GESTIONI PATRIMONIALI:

RENDIMENTI GPM YTD

Monetaria 0,65%

Prudente 3,04%

Moderata 4,64%

Equilibrata 7,63%

Dinamica 10,11%

Crescita strategica 17,40%



Nota: Questa è una comunicazione di marketing. Le informazioni contenute in questo messaggio o in altri media di comunicazione non devono essere considerate come consigli, raccomandazioni o sollecitazioni all’acquisto o alla negoziazione in altro modo di titoli, investimenti o altri prodotti finanziari.





C.s. - Nt Capital Sg

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: