RIsposta a Gatti

RIsposta a Gatti.

Prendiamo atto che il Segretario di Stato Marco Gatti ha una buona squadra di scrivani - pagata dallo Stato - per replicare a Repubblica Futura ma continua a non dare risposte, perché non ne ha, agli interrogativi che gli abbiamo posto. Vogliamo comunque ricordargli che Repubblica Futura ha accettato con assoluta serenità il responso elettorale di un anno fa. Chi invece ha venduto l’anima al diavolo per andare al governo è proprio lui, con una legge elettorale fatta su misura per allearsi con forze politiche antitetiche alla DC. Forze politiche che su temi etici hanno distanze siderali rispetto alla democrazia cristiana, movimenti che festeggiavano in piazza con i clacson quando un celebre esponente politico - che porta il suo nome - fu arrestato. RF fa politica, esercita il proprio ruolo di opposizione e confrontarsi con chi governa a colpi di decreti legge, o si infastidisce per comunicati e interpellanze, è molto complesso se non impossibile. Al Segretario di Stato Gatti auguriamo che dopo le tante chiacchiere arrivi qualche risultato fino ad ora decisamente lontano. Altrimenti ne avrebbe scritto trionfalmente nei due comunicati sul nulla che ci ha indirizzato.



I più letti della settimana: