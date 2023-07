Risposta alla nostra interpellanza su AASS

La risposta all’interpellanza presentata dal gruppo consiliare di Repubblica Futura permette di iniziare l’operazione trasparenza sullo stato dei conti dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici. Da tempo ormai assistiamo a un balletto delle cifre indegno, con il silenzio del governo, con una lenta perdita di credibilità di un ente sul cui futuro vediamo più ombre che luci. Esaminando lo stato delle entrate e uscite dal 1 gennaio al 24 maggio 2023, esce un quadro certamente da approfondire. Le entrate/uscite dal bilancio AASS nei primi mesi del 2023 ammontano a euro 28.623.966,05 (entrate) ed euro 52.918.825,13 (uscite), suddivise per queste principali voci: distribuzione Energia Elettrica: entrate euro 2.773.805,10 - uscite euro 13.185.368,41; distribuzione Gas Naturale: entrate euro 1.376.683,35 - uscite euro 10.497.340,76; Igiene Urbana: entrate euro 222.755,75 - uscite euro 652.696,73; accantonamenti e depositi: entrate euro 3.798.895,71 – uscite euro 11.845.000,00; negoziazione Energia: entrate euro 19.728.362,48 – uscite euro 11.571.649,64. Siamo consapevoli che non ci sono ancora gli introiti dovuti al pagamento delle bollette, come noto posticipati di mesi, ma certamente i dati necessitano di attenzione e approfondimento. Se poi l’attenzione si sposta alla consistenza dei conti bancari dell’AASS, la situazione non migliora. Si nota dal segno dei conti correnti che le linee di credito aperte per 30.000.000 presso gli istituti bancari sono utilizzate, ed è singolare il fatto che le uniche riserve di AASS siano investite in titoli di stato esteri depositati presso un’unica banca, senza che l’investimento compaia fra le delibere del CdA. Siamo certi che il Presidente e il CdA avranno fatto bene i conti, soprattutto in questa fase di aumento dei tassi di interesse in cui mentre il governo colloca sul mercato internazionale titoli di debito pubblico, AASS fa uscire liquidità dal sistema nazionale per poco meno di 30 milioni di euro, pagando poi gli interessi alle banche (non quella dell’investimento) di cui sta usando le linee di credito. C’è un piano per gestire una congiuntura di bilancio che può avere effetti dirompenti sulla stabilità del bilancio di AASS e dello Stato? La due diligence chiesta dal governo ad AASS e pagata fior di quattrini, che fine ha fatto? Ultima domanda. Come si fa a presentare per l’approvazione al Consiglio Grande e Generale un bilancio, e ci riferiamo al 2022, con integrazioni di spesa per complessivi euro 184.800.044,18? Il bilancio AASS approvato dal Consiglio Grande e Generale riportava alla voce costi la cifra di euro 89.476.000,00, aumentata nel corso dell’anno ad euro 184.800.044,18. E’ normale? L'unico motivo grazie al quale il bilancio di AASS per il 2022 chiude con una perdita molto limitata, è il grosso "utile da negoziazione che si è registrato" (circa 70 milioni di euro); ci chiediamo a tal proposito: 1) se queste maxi entrate dovute alla negoziazione sono in qualche modo "associate" all'incremento delle uscite, nel senso che se aumentano le uscite aumentano (per qualche dinamica che ci sfugge) anche queste entrate da negoziazione; 2) se invece si è trattato "solo" del perpetuarsi del trading energetico, operazione molto rischiosa in un contesto volatile come quello del 2022. In ogni caso, presentare un bilancio previsionale con uscite sottostimate di 184 milioni non è a nostro parere accettabile. L’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici cosa dice su questo? La Commissione di Controllo per la Finanza Pubblica è contenta? Che impatto è atteso sul bilancio dello Stato visto l’assestamento avviato all’iter istituzionale per il Consiglio Grande e Generale? Il Consiglio di Amministrazione ha il controllo dell’ente ed è in grado di esercitare con autonomia e professionalità la gestione della principale Azienda di Stato? Repubblica Futura rivolge pubblicamente queste domande e inizia l’operazione verità AASS poiché in mezzo alla baruffa fra ex alleati, governo balneare, stallo istituzionale delle commissioni, non vorremmo che fra qualche mese fosse somministrata ai cittadini una bella sorpresa e, per ironia del destino, l’ente è guidato da un soggetto che ha sempre gridato alla trasparenza nel partito che batteva i corridoi di AASS per ascoltare i sussurri. Iniziamo con allegare lo stato delle entrate/uscite AASS al 24 maggio 2023 e le integrazioni di bilancio 2022.

Cs - Repubblica Futura

