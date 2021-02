Risposta de “La Serenissima” al Segretario Lonfernini

Risposta de “La Serenissima” al Segretario Lonfernini.

La libertà di espressione è un diritto fondamentale affermato dalla Dichiarazione Europea dei Diritti dell’Uomo e difeso dalla Corte Europea. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, nel corso del dibattito in Comma Comunicazioni, ha duramente attaccato la nostra testata giornalistica, tornata in edicola all’inizio del 2021 e in grado di fornire un’informazione seria e di grande rilevanza, come dimostrano le anticipazioni (puntualmente verificatesi) su temi riguardanti la collocazione dei buoni del tesoro sui mercati internazionali e gli accordi con la Federazione Russa per l’approvvigionamento del vaccino Sputnik V. Lo stesso Segretario di Stato, avendo la delega all’Informazione, si è spinto oltre, chiedendo di fatto al Consiglio Grande e Generale che la nostra testata venga chiusa, attivando l’autorità garante per l’informazione affinché provveda al compito. Anziché tutelare e supportare un organo di informazione della Repubblica, Lonfernini preferisce dunque denigrarlo, al punto da ritenere giusto toglierlo di mezzo. “La Serenissima” è convinta che in questo Paese serva davvero un’informazione di qualità, soprattutto libera, seria e professionale, a tutela e nell’interesse dei cittadini e della democrazia. In queste prime settimane il nostro quotidiano ha cercato di farlo, valorizzando giovani sammarinesi volenterosi, ricercando sempre la verità sostanziale dei fatti raccontati, promuovendo un’opera di costante stimolo affinché gli esponenti della classe politica si concentrino sempre più sul merito delle questioni, piuttosto che sulle polemiche verbali. Abbiamo motivo di ritenere che il Segretario di Stato Lonfernini si sia fatto prendere un po’ troppo la mano, dimenticandosi del fatto che i microfoni fossero aperti, arrivando a pronunciare frasi che rappresentano una minaccia per la democrazia e la tutela dell’informazione sammarinese. Per questo auspichiamo che ponga rimedio in fretta al suo scivolone mattutino, pur esprimendo al contempo forte preoccupazione per l’attacco ricevuto. Per questo rivolgiamo un appello all’Eccellentissima Reggenza, quale garante della democrazia, affinché tale minaccia venga allontanata.

Redazione La Serenissima



I più letti della settimana: