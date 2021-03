Ristori e sostegno alle famiglie, Pedini Amati incontra la CSdL

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato, nel pomeriggio di ieri, in videoconferenza, i rappresentanti della Confederazione Sammarinese del Lavoro con i quali il confronto, a tratti anche acceso, è stato costruttivo e di collaborazione. Come spiega la stessa CSdL nel comunicato stampa divulgato al termine dell’incontro, si è discusso anche di interventi di aiuto economico diretto alle famiglie in difficoltà, a chi ha subito riduzione delle entrate o a chi è a rischio licenziamento. Come detto, il Segretario di Stato Pedini Amati ha riconosciuto la necessità di un confronto su eventuali, ulteriori, provvedimenti impegnandosi a discuterne con la maggioranza e con i colleghi del Congresso di Stato.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Ho ascoltato e mi sono confrontato volentieri con la CSdL e confermo che durante la videoconferenza di venerdì abbiamo discusso anche della necessità di intervenire in aiuto di alcune famiglie, quelle che veramente si trovano in una situazione di difficoltà economica. Non vorrei però essere tirato per la giacchetta impropriamente su questi temi verso i quali, io per primo, visto anche l’impego quotidiano che dedico alla delega alla cooperazione, sono particolarmente sensibile. Le famiglie sammarinesi e residenti che vivono una situazione di reale indigenza vanno aiutate e io mi sono impegnato a discuterne con il governo, non dobbiamo però dimenticare quanto fatto durante lo scorso anno, i provvedimenti già esistenti e quanto contenuto nell’attuale decreto per il ristoro e il sostegno agli operatori economici. Questo governo è particolarmente attento verso il tema della famiglia e non a caso ha assegnato al collega Massimo Andrea Ugolini addirittura una delega specifica. Insieme a lui e agli altri colleghi ne discuteremo”.

c.s. Segreteria di Stato Turismo