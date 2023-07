Ristrutturati i portici di Borgo Maggiore, torna alla cittadinanza un luogo simbolo Patrimonio dell’Umanità UNESCO

Importante lavoro di messa in sicurezza e recupero dell’area, inaugurata alla presenza dei Capitani Reggenti, del Segretario di Stato Canti, del Capitano di Castello di Borgo Maggiore e del Vescovo Turazzi I Portici di Borgo Maggiore, dopo un lungo lavoro di recupero e ristrutturazione sono stati riaperti alla presenza dei Capitani Reggenti S.E Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, del Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti del Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollinie del Vescovo di San Marino e Montefeltro S.E. Andrea Turazzi. I lavori di manutenzione straordinaria al solaio di copertura dei portici di Borgo Maggiore finalizzati al consolidamento strutturale, alla riqualificazione architettonica ed impiantistica, nonché all’abbattimento delle barriere architettoniche riconsegno a San Marino e ai sammarinesi un’area unica, inserita nell’area Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il progetto dei “Portici del Mercato” fu sviluppato dall’arch. Gino Zani negli anni ’40 e attuato in fasi successive a partire dal dopoguerra per essere completato nei primi anni ’60. Il portico fu costruito in luogo degli orti prospicienti le proprietà private e ciò consentì la realizzazione dei locali seminterrati che oggi sono sede di alcune attività commerciali al dettaglio. La struttura dei portici è realizzata con elementi portanti, pilastri ed archi a tutto sesto, in conci di pietra arenaria locale, secondo uno schema regolare di passo 400cm. La grande terrazza è un solaio in latero-cemento. Gli elementi portanti in arenaria sono complessivamente in buono stato di conservazione ma il solaio di copertura, a causa delle numerose infiltrazioni d’acqua, degli elevati sbalzi di temperatura fra periodo invernale ed estivo mostrava notevoli segni di criticità. Si è quindi provveduto, per ragioni di sicurezza, alla rimozione dell’intonaco, ormai in ampie zone delaminato, e delle cartelle delle pignatte ormai esauste, per poi intervenire con opere provvisionali di messa in sicurezza. Il progetto di manutenzione straordinaria ha previsto dunque la messa in sicurezza del solaio di copertura; la riqualificazione architettonica della terrazza e del portico. Completata la fase di recupero strutturale, si è intervenuti sulle finiture architettoniche della terrazza con l’installazione di un nuovo pavimento flottante, recinzioni d’acciaio per la delimitazione degli spazi pubblici o ad uso pubblico, di un nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza. L’impegno per riconsegnare ai sammarinesi, ai borghigiani e ai numerosi turisti che visitano il Castello un’area unica nel suo genere è completato. San Marino e Borgo Maggiore tornano ad avere i loro meravigliosi e unici portici.

