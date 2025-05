Risultato record per Banca Sammarinese di Investimento: utile netto consolidato di oltre 18 milioni di euro

L’Assemblea dei Soci di Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. ha approvato il Bilancio di Esercizio 2024 lo scorso 19 maggio, celebrando l’ennesimo risultato di grande rilievo: un utile netto che sfiora i 18 milioni di euro. Questo dato conferma il trend di crescita costante che ha permesso all’Istituto di affermarsi come punto di riferimento nel sistema bancario sammarinese. Grazie a una strategia lungimirante e alla fiducia di 12.000 clienti, prevalentemente residenti a San Marino, la Banca rafforza il proprio radicamento territoriale e consolida una reputazione di professionalità, efficienza e trasparenza. Nel 2024 le masse amministrate hanno registrato un aumento di 290 milioni di euro, superando il traguardo di 2 miliardi di prodotto bancario. La solidità patrimoniale di BSI è evidente: il free capital copre ampiamente lo stock di crediti non performing, mentre il coefficiente di solvibilità (total capital ratio) si attesta al 18,77%, ben al di sopra della soglia minima dell’11% prevista dalle norme di vigilanza. A testimoniare l’efficacia delle politiche di gestione e l’eccellenza operativa dell’Istituto, spicca un ROE del 34,37%, un indicatore che ribadisce la capacità della Banca di generare valore per i suoi azionisti. Nello stesso giorno si è tenuta anche l’Assemblea di approvazione del Bilancio della controllata 739 SG S.p.A., società di gestione del risparmio acquisita nel corso del 2022. In poco più di un anno dal loro iniziale collocamento, i quattro fondi comuni della società hanno raggiunto una raccolta complessiva di oltre 200 milioni di euro; l’anno 2024, primo vero esercizio completo di attività, si è chiuso brillantemente con un utile netto di euro 378.341. Questi straordinari risultati sono stati resi possibili grazie alla fiducia e al sostegno della Clientela, la base su cui la Banca costruisce il proprio successo. Un sentito ringraziamento va ai soci, agli organi sociali ed in particolar modo a tutti i dipendenti, che con il loro impegno quotidiano contribuiscono a rendere Banca Sammarinese di Investimento un punto di riferimento per il territorio. Con queste solide fondamenta, l’Istituto guarda al futuro con ambizione e determinazione, pronto a cogliere nuove sfide e opportunità di crescita.

c.s. Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.