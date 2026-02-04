In pochissimo tempo il Comitato Pro San Marino ha visto crescere il numero di adesioni, fin quasi a toccare quota 700. Tantissimi poi ci contattano per esprimere vicinanza e condivisione di idee. Questa è la dimostrazione che numerose persone del territorio sentono la necessità di far conoscere il proprio pensiero e partecipare attivamente alle scelte politiche che coinvolgono la comunità. Rita Mularoni (Comitato Pro San Marino): Non siamo solo 30 siamo molti di più

Questo è un esempio concreto di democrazia partecipata che coinvolge direttamente il cittadino nei processi decisionali e non lo delega a semplice spettatore passivo.

I cittadini sentono la necessità di un rapporto trasparente e collaborativo tra istituzioni e società civile, andando oltre la delega totale del potere ai rappresentanti politici eletti, ma basandosi piuttosto sul principio di una relazione interattiva, collaborativa o anche costruttivamente conflittuale.

I rappresentanti delle istituzioni hanno il dovere di ascoltare le istanze del popolo che li ha eletti, anche se quel pensiero è in antitesi con le scelte politiche intraprese. Altresì non possono liquidare il dissenso con aggettivi ed etichette dispregiative, che provocano solo ed esclusivamente la chiusura del dialogo. Una classe politica, degna del nome, non si chiude al confronto ma cerca soluzioni . Solo percorrendo tale strada, si è degni del ruolo ricoperto.

Il Comitato pro San Marino è nato proprio per la carenza di ascolto da parte della politica, verso i problemi reali del Paese. E’ composto da semplici cittadini che hanno sentito l’esigenza di far sentire la propria voce e richiamare i nostri rappresentati al ruolo che gli compete, ossia, agire per conto dei cittadini, trasmettendo la sovranità popolare nel governo e nelle istituzioni.

Siamo un gruppo di persone appassionate e motivate che credono nel futuro di San Marino e siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza.

Il nostro obiettivo è di creare un gruppo di lavoro che riunisca persone di diverse provenienze e competenze per discutere ed affrontare le sfide che San Marino sta affrontando. Siamo convinti che la nostra identità nazionale sia un patrimonio prezioso che deve essere tutelato e promosso. San Marino è un Paese con una storia e una cultura uniche e noi tutti siamo chiamati a fare il possibile per preservare, proteggere e valorizzare questo patrimonio.

Se sei interessato a contribuire a difendere e promuovere l’identità di San Marino, unisciti a noi! Come membro del Comitato, avrai l’opportunità di:

• Condividere le tue idee e proposte

• Lavorare a stretto contatto con altri membri del Comitato

• Aiutare a prendere decisioni importanti

• Fare parte di un gruppo di persone che condividono i tuoi valori e obiettivi Se sei interessato iscriviti al gruppo Facebook – COMITATO PRO SAN MARINO Insieme possiamo fare la differenza!!

Comunicato stampa

Rita Mularoni - Comitato Pro San Marino













