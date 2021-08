Ritorna a San Marino Comics e lo fa in grande stile

Con questa ottava edizione si rinnova la partnership con grandi nomi come Mediaset, Redbull e TMS Entertainment. Grazie alla partnership internazionale con la casa di distribuzione di Lupin attraverso l'intercessione della Ambasciata di San Marino a Tokyo, San Marino Comics questa mattina ha aperto le porte della casa di Lupin III. Grande affluenza subito dalle ore 10 all'apertura dell'infopoint per prendere i primi biglietti disponibili per il concerto di sabato sera che ruota sempre attorno al famoso ladro. Il concerto prevede la partecipazione speciale della regina delle sigle TV Cristina D'Avena attesissima sul Titano per appassionati grandi e piccoli. Afflusso di visite importante anche per la nuovissima area fantascienza tributo a Star Wars dove all'interno dell'aula magna dell'Università di San Marino è stata ricreata un'ambientazione degna dei migliori film di George Lucas. Subito operativa anche l'area espositori. Nel frattempo il grande palco si prepara per la cerimonia inaugurale di questa sera con il musical 'La Regina dei Ghiacci" che si svolgerà subito dopo il taglio del nastro da parte dei Segretari di Stato che patrocinano l'evento. Grande supporto è stato, infatti, fornito dalle istituzioni per un festival che in soli 8 anni è diventato uno degli eventi del settore più importanti d'Italia. Le previsioni promettono un sabato e domenica senza pioggia sul Titano, garantendo un afflusso record per bissare il successo della scorsa edizione. Tutte le info e il programma del festival sono disponibili sul sito www.sanmarinocomics.com.

Cs San Marino Comics





