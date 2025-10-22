TV LIVE ·
Ritornano gli Orti Sociali. Un progetto che unisce ambiente, tradizione e futuro

22 ott 2025
La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente della Repubblica di San Marino ricorda che è aperto il Bando 2025 per l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno pubblico ad uso orto, un’iniziativa che da anni promuove il contatto diretto con la terra e la riscoperta delle tradizioni agricole sammarinesi. Sono disponibili 18 orti da circa 50 mq ciascuno, situati nel Castello di Serravalle – località Falciano, che verranno concessi in uso per tre anni a condizioni agevolate. Un’opportunità concreta per cittadini e famiglie di coltivare i propri prodotti, vivere momenti di socialità e comunità e contribuire alla sostenibilità ambientale del Paese. Gli orti sociali rappresentano, infatti, un modo per valorizzare gli spazi pubblici, migliorare la qualità della vita e diffondere una cultura della cura, dell’autoproduzione e del rispetto per la natura. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro le ore 13.00 del 30 ottobre 2025. Tutte le informazioni, la modulistica e i criteri di assegnazione sono disponibili sul sito ufficiale www.gov.sm (sezione Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici) oppure presso l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA).

c.s. SdS Territorio e Ambiente 


