Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha partecipato oggi all’annuale riunione dei Paesi del Gruppo informale “Uniting for Consensus” (UfC), tenutasi quest’anno in via eccezionale in videoconferenza, su invito del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Luigi Di Maio. Nel corso della riunione, il Segretario Beccari ha preso la parola per esprimere sostegno alle posizioni del Gruppo e ribadire l’impegno sammarinese nel processo di riforma che porti a un Consiglio di Sicurezza più rappresentativo, trasparente e responsabile di fronte all’Assemblea Generale. I membri di UfC hanno riaffermato l’esigenza di giungere ad una soluzione consensuale del processo di riforma, all’interno delle sessioni dei Negoziati Intergovernativi (IGN – Intergovernmental Negotiations), che possa rappresentare un compromesso giusto ed equilibrato per la maggior parte degli Stati membri dell’ONU. Quella della riforma del Consiglio di Sicurezza è una tematica basilare, alla quale San Marino attribuisce da tempo grande importanza e per la quale anche il Segretario di Stato Beccari ha espresso il suo personale impegno.

Segreteria Esteri