Riunione di coordinamento con Andorra e Monaco in merito all’Accordo di associazione con l’UE

Si è tenuta in data odierna, presso il Centro congressi Kursaal, una riunione di coordinamento fra le delegazioni di Andorra, Monaco e San Marino in vista delle prossime sessioni del negoziato per un Accordo di associazione con l’Unione europea. L’incontro ha rappresentato un’occasione di aggiornamento sui rispettivi progressi negoziali in questa fase più recente, che ha necessariamente risentito dell’impatto della pandemia da COVID-19. Le delegazioni si sono confrontate sulle principali tematiche del negoziato in corso e sugli aspetti maggiormente sensibili, in vista di una loro discussione allorquando riprenderanno le sessioni negoziali in presenza e in formato multilaterale. Le tre delegazioni hanno anche valutato l’opportunità di iniziative congiunte in sede negoziale e di una possibile estensione delle occasioni di collaborazione con i Paesi membri. “La riunione è stata l’occasione di incontrarsi nuovamente in formato trilaterale dopo svariati mesi e di fare il punto della situazione relativamente al negoziato” ha dichiarato il Segretario di Stato Luca Beccari. “I lavori si sono concentrati su quelle che sono per San Marino le principali tematiche: l’accesso al mercato Ue dei servizi bancari e finanziari, lo stabilimento delle persone e la circolazione dei lavoratori. Siamo fiduciosi di poter a breve riprendere la discussione su tali temi anche con la delegazione dell’Unione europea, al fine di trovare una soluzione di reciproca soddisfazione.” Le delegazioni dei tre Stati hanno concordato anche sulla volontà di proseguire i contatti utilizzando il medesimo format, a rotazione, anche nei prossimi mesi.