Riunione telematica delle comunità dei cittadini sammarinesi all'estero.

È in corso questo pomeriggio la riunione telematica delle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero, alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari quale Presidente Onorario della Consulta, del Presidente della Consulta, Otello Pedini, del Consiglio della Consulta, composto dai rappresentanti dei quattro anelli (Argentina, Stati Uniti d’America, Francia e Belgio, Italia), nonché dei Presidenti o loro delegati delle 25 Comunità dei sammarinesi all’estero.

La riunione ha come obiettivo l’esame delle problematiche emerse nella precedente 50^ edizione della Consulta e l’organizzazione della prossima. L’incontro svilupperà un confronto sull’organizzazione dei prossimi Soggiorni Culturali, così come la presentazione dei numerosi pareri richiesti a livello istituzionale.

Il Segretario di Stato Beccari riferirà sull’iter consigliare per l’adozione della nuova normativa sulle Comunità dei sammarinesi all’estero; presentando anche, da parte del Dipartimento Affari Esteri, il nuovo applicativo per la gestione delle comunità.

Il pomeriggio odierno è l’occasione per riflessioni e dibattiti su temi salienti per la vita delle stesse Associazioni, con particolare riferimento a proposte di ammodernamento e stimoli contributivi da offrire alle Istituzioni e al Governo sammarinese.



