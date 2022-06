Riunita a San Marino l’assemblea generale di Saint Francis’Ways

La Repubblica di San Marino ospita, oggi 3 giugno e domani 4 giugno, presso l’aula Magna della Università degli Studi di San Marino Fausta Morganti, l’Assemblea Generale della ATS Saint Francis’ Ways, l’aggregazione internazionale di cui San Marino è vicepresidente, nata per sostenere e organizzare la candidatura delle Vie di Francesco (Saint Francis’ Ways), fisiche e virtuali, come Itinerario Culturale Europeo. Sarà l’occasione per fare il punto sulle molteplici iniziative intraprese ma soprattutto per delineare le azioni connesse alla presentazione della candidatura nella prossima sessione del Consiglio D’Europa. Le Vie di Francesco, collegando i luoghi tipici della presenza di Francesco di Assisi, oltre ad esprimere la notevole influenza del movimento francescano in Europa, costituiscono una parte caratterizzante della fisionomia europea non soltanto dal punto di vista religioso ma anche in economia, scienze architettura welfare e opere sociali. Il Presidente della ATS Mons. Paolo Giulietti, attuale arcivescovo di Lucca è anche l’autore della guida storica della Via di Francesco e tra i maggiori esperti delle tematiche relative ai cammini e alle vie di pellegrinaggio che costituiscono ormai l’ossatura di uno degli asset più importanti del turismo internazionale. Questa mattina, Mons. Giulietti, il Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati, Lazzaro Rossini in rappresentanza della Segreteria di Stato per la Cultura e Karen Venturini per l’Università degli Studi di San Marino hanno presentato la due giorni di incontri in conferenza stampa. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Con grande piacere ospitiamo l’Assemblea Generale della Saint Francis’ Ways, l’aggregazione internazionale nata per sostenere e organizzare la candidatura delle Vie di Francesco - Saint Francis’ Ways, fisiche e virtuali, come Itinerario Culturale Europeo. Le Vie di Francesco, collegando i luoghi tipici della presenza di Francesco di Assisi, oltre ad esprimere la notevole influenza del movimento francescano in Europa, costituiscono una parte caratterizzante della fisionomia europea non soltanto dal punto di vista religioso ma anche in economia, scienze architettura welfare e opere sociali. Voglio ringraziare il Presidente Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, tra i più acuti esperti delle tematiche relative ai cammini e alle vie di pellegrinaggio e ricordare che la Repubblica di San Marino ricopre oggi la vicepresidenza dell’Associazione. La nostra, una Repubblica fondata da un Santo che ha raggiunto questi territori spostandosi dalla Dalmazia, non può non tener conto del valore spirituale, culturale, turistico dei grandi cammini storici e religiosi e dei pellegrinaggi. E’ nostro interesse sviluppare anche turisticamente, e quindi sostenendo i progetti di Saint Francis Ways, il settore dei pellegrinaggi e dei cammini, garantendo a coloro che percorrono le vie che attraversano o si avvicinano alla Repubblica di San Marino tutti i servizi che abitualmente cercano e il massimo sostegno. Oggi ospitare l'assemblea generale di St.Francis'ways, oltre a renderci orgogliosi, ci permette di sentirci parte di questo grande progetto che ha assunto carattere internazionale e che dal pellegrinaggio si è spostato su numerosi altri temi. Questa antica, ma allo stesso tempo rinnovata, forma di turismo troverà sempre casa nella Repubblica di San Marino”. Mons. Paolo Giulietti (Arcivescovo di Lucca e Presidente Saint Francis’ways): “Il progetto è oggi fondamentale per la Europa per il momento che sta vivendo, caratterizzato dalle sfide della pace, della salvaguardia del creato e di un'economia equa. La cultura francescana offre importanti risorse e la rete dei cammini consente di farne esperienza. Soprattutto i giovani guardano all'Europa attendendo che essa possa promuovere una civiltà diversa, recuperando dalla propria eredità culturale valori e ideali capaci di edificare una società migliore”. Lazzaro Rossini (Segreteria di Stato Istruzione e Cultura): “La navata di qualsiasi chiesa rappresenta il cammino dell’uomo verso Dio, un cammino che è possibile trasferire in natura. Ecco spiegato il valore di cammini e i percorsi dei pellegrini che nel mondo, come in una grande Chiesa, tracciano il percorso verso Dio!”.

c.s. Congresso di Stato Repubblica di San Marino