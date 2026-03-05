Riunita l’Assemblea Centrale Alleanza Riformista, confronto sui principali temi politici

Nella serata di mercoledì 4 marzo si è riunita l’Assemblea Centrale di Alleanza Riformista, momento di confronto e aggiornamento sull’attività politica e organizzativa del partito. I lavori sono iniziati con la relazione del Presidente Gessica Comanducci, che ha illustrato le principali attività in corso sul fronte della comunicazione e dell’organizzazione interna. In particolare, è stato presentato il nuovo sito web del partito, che sarà presto online e che avrà una duplice funzione: mettere a disposizione della collettività l’attività politica e istituzionale di Alleanza Riformista e offrire uno strumento moderno di partecipazione e dialogo diretto con i cittadini, con la possibilità di interagire con il partito e contribuire al confronto sulle principali tematiche politiche e sociali. Nel corso del suo intervento il Presidente ha inoltre annunciato l’avvio della campagna di adesione 2026, che prenderà ufficialmente il via con un momento conviviale previsto per venerdì 20 marzo presso l’agriturismo Podere Lesignano, occasione pensata per ritrovarsi, confrontarsi e rafforzare lo spirito di partecipazione tra aderenti e simpatizzanti. A seguire, il Segretario del Partito Gian Nicola Berti ha relazionato sui principali temi di attualità politica, soffermandosi in particolare sul dibattito sviluppatosi nella recente sessione consiliare in relazione ai fatti emersi nell’ambito delle vicende giudiziarie legate al tentativo di acquisizione della Banca di San Marino e al cosiddetto “piano parallelo”. Nel suo intervento il Segretario del Partito ha illustrato le ragioni che hanno portato alla presentazione del progetto di legge costituzionale per l’istituzione di una Commissione Consiliare d’Inchiesta, una scelta maturata alla luce della gravità dei fatti emersi e delle possibili ricadute sulla credibilità del Paese. L’obiettivo è quello di fare piena luce su vicende che, secondo quanto riportato anche dal Dirigente del Tribunale, potrebbero configurare tentativi di indebite pressioni sulle istituzioni sammarinesi e sull’Autorità giudiziaria, fino a evocare possibili ripercussioni sul percorso di associazione della Repubblica con l’Unione Europea, ipotesi che, se confermate, rappresenterebbero un attacco alla credibilità e alla sovranità dello Stato, ribadendo al tempo stesso il pieno rispetto per l’indipendenza del Tribunale e per la terzietà dei magistrati inquirenti e la necessità che sia l’Autorità giudiziaria ad accertare con serenità e completezza i fatti penalmente rilevanti, dopodiché la Commissione d’Inchiesta potrà svolgere il proprio ruolo di valutazione delle eventuali responsabilità politiche emerse dalle vicende in questione. L’assemblea ha anche affrontato anche il tema della recente legge sulla cittadinanza, approvata lo scorso 18 febbraio, richiamando la posizione di Alleanza Riformista. È stato ribadito che su una materia così delicata non sono sufficienti interventi parziali o modifiche limitate della normativa. Già nel documento approvato dall’ultimo Congresso il partito ha indicato con chiarezza la necessità di una riforma complessiva delle regole sulla cittadinanza. Nel dibattito è stata inoltre evidenziata la necessità di rivedere l’intero impianto normativo relativo alle residenze: negli ultimi anni sono stati introdotti numerosi provvedimenti che hanno previsto nuove modalità di concessione, spesso scollegate tra loro e talvolta lacunose sotto il profilo dei controlli e delle verifiche. Per queste ragioni Alleanza Riformista ritiene indispensabile arrivare a un testo legislativo organico e unitario, capace di affrontare in modo chiaro e complessivo tutte le questioni legate alla cittadinanza e alle residenze. Sul piano strettamente politico, dal dibattito è emersa la necessità di dare mandato alla dirigenza di rafforzare il confronto politico all’interno della maggioranza, affinché le scelte e le iniziative legislative possano svilupparsi in modo più condiviso e coerente con le reali priorità del Paese. In questo quadro Alleanza Riformista ribadisce il proprio sostegno all’azione dell’Esecutivo, nella convinzione che solo attraverso serietà, responsabilità e capacità di assumere decisioni chiare sia possibile affrontare le sfide che attendono la Repubblica: dalla stabilità politica alla crescita economica, dal sostegno a famiglie e imprese al miglioramento della qualità dei servizi, fino al rafforzamento della credibilità del Paese a livello internazionale. L’Assemblea ha inoltre espresso apprezzamento e ringraziamento al proprio Segretario di Stato Rossano Fabbri per il lavoro che sta portando avanti con determinazione e capacità attraverso le numerose iniziative e attività legislative promosse in questi mesi. Un particolare riconoscimento è stato inoltre rivolto all’iniziativa degli Stati Generali dell’Economia, quale importante occasione di confronto sui temi dello sviluppo economico, della competitività e dell’innovazione del Paese, coinvolgendo istituzioni, categorie economiche e mondo produttivo in una riflessione sulle prospettive di crescita della Repubblica.

