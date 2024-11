Riunita l'Assemblea dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino

Coerentemente ai propri scopi statutari, l’Assemblea dell’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino si è riunita in data 8 novembre u.s. per discutere e deliberare, tra l’altro, sul seguente comma dell’ordine del giorno proposto da alcuni iscritti: “1) Recenti decisioni che hanno introdotto in via giurisprudenziale l’istituto della querela nullitatis in materia penale”. L’Assemblea ha ampiamente dibattuto le recenti decisioni giurisprudenziali giungendo ad affermare, a maggioranza dei votanti, che l’elevazione ed il progresso della professione richiedono, tra l’altro, un sistema di regole certe e chiare, vieppiù in materia penale, ove vige, a tutela dei cittadini, il principio di tassatività, anche degli strumenti di gravame. Al fine, dunque, di evitare decisioni contrastanti e soluzioni divergenti, si auspica che si possa intervenire, sul piano legislativo, in ordine ai termini ed alle condizioni per la esperibilità, anche nel diritto processuale penale, dei rimedi straordinari in genere avverso provvedimenti abnormi. La riforma, alla quale l’avvocatura vuole dare il suo contributo, consentirà, analizzando il diritto vivente, di non fare gravare sull’interprete, il peso della ricerca del giusto, mediante l’utilizzo di mezzi di gravame non compiutamente disciplinati dalla legge e adottati in via giurisprudenziale.