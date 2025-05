Riunita l’Assemblea di Repubblica Futura

Martedì 6 maggio 2025 si e’ riunita l’Assemblea di Repubblica Futura per un esame approfondito del progetto di legge “Norme relative alla cittadinanza per naturalizzazione”. Mara Valentini, Presidente dell’Assemblea di Repubblica Futura: “Il tema dell’acquisizione e del mantenimento della cittadinanza sammarinese è delicatissimo. Repubblica Futura intende avviare un percorso di riflessione per produrre un documento che sia di base per l’azione dei suoi rappresentanti nelle istituzioni al fine di migliorare radicalmente le proposte normative presentate dal Congresso di Stato”. Marco Podeschi, Coordinatore di Repubblica Futura: “Nonostante la proposta di legge del governo sia stata presentata già da diversi mesi e sia stata già esaminata in prima lettura dal Consiglio Grande e Generale, non c’è stato al momento alcun confronto con il governo e la maggioranza che lo sostiene. Considerando la rilevanza del tema è stupefacente come sia lasciato ai margini della discussione politica. Per questo riteniamo sensato avviare una attenta riflessione”. Nicola Renzi, presidente del Gruppo Consiliare: “Abbiamo preso atto della comunicazione del Congresso di Stato di voler incardinare la discussione del progetto di legge nella competente Commissione consiliare. Il tema è importante per il Paese e il progetto di legge del governo lo affronta in modo sbrigativo e superficiale nonostante le ricadute di natura sociale, culturale e politica, anche rispetto alla legge elettorale. Dal confronto interno, RF intende trovare una sintesi su una piattaforma di proposte”. Il dibattito, animato da diverse sensibilità, è stato molto partecipato. Sul tema cittadinanza l’Assemblea ha avviato una serie di riflessioni a partire da una valutazione della condizione delle giovani generazioni fino agli aspetti storici e istituzionali anche alla luce delle relazioni con l’Unione europea. L’Assemblea ha rilevato come sia controproducente intervenire sulla naturalizzazione in maniera disomogenea e non coordinata con le altre disposizioni che regolano l’acquisizione e la perdita della cittadinanza sammarinese e i diritti politici rispetto alla legge elettorale e a forme recenti di concessione di residenza. L’Assemblea, terminata questa prima sessione di confronto, si riunirà di nuovo il prossimo 20 maggio per continuare la discussione sulla quale rileviamo al momento la totale assenza di governo e maggioranza.

