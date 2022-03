Riunita la direzione Partito Socialista

Il Partito Socialista è attualmente impegnato a tradurre in concreto i deliberati assunti nel corso dell’ultima riunione della Direzione. Infatti, il rilancio del Partito Socialista passa indiscutibilmente attraverso l’approfondimento e l’assunzione di precise posizioni rispetto ai maggiori temi di interesse generale e l’individuazione di risposte tempestive rispetto ai problemi con i quali i sammarinesi sono quotidianamente alle prese in questa fase storica, appesantita da due anni di Covid ed ora dagli effetti negativi prodotti dalla guerra in atto, sia sul piano umanitario, sia sul piano economico. Tale volontà è stata manifestata anche nel corso di alcuni incontri svolti su iniziativa della Presidenza e saranno oggetto di confronto nel corso di un ulteriore incontro che ci auguriamo possa concretizzarsi con le forze politiche che compongono la Lista N. p. R., richiesto dalla Direzione del P.S. nei giorni scorsi.

La Direzione ritiene di affrontare da subito alcuni temi in particolare:

1) La trattativa in corso con l’Unione Europea al fine di giungere ad un Accordo di Associazione che rafforzi le prerogative di San Marino e crei nuovi spazi necessari e compatibili con la nostra realtà, sul piano degli scambi commerciali, culturali e di mobilità delle persone;

2) La Sanità pubblica, tanto cara ai Socialisti fin dagli anni “50, è un altro tema prioritario al fine di continuare anche per il futuro a garantire ai cittadini sammarinesi solidarietà ed efficienza, salvaguardandola come pilastro indistruttibile a difesa di ognuno ed in particolare delle fasce più deboli;

3) La necessità di una approfondita verifica delle funzioni delle nostre principali istituzioni, a cominciare dal porre nuovamente il Consiglio Grande e Generale quale autentico rappresentante del popolo, al centro delle scelte economiche e garante degli equilibri tra poteri dello Stato; rivedendo e correggendo, laddove fosse necessario, alcune scelte compiute in passato rivelatesi inadeguate rispetto agli obiettivi che si prefiggevano. In tale ottica vanno valutati alcuni aspetti della Legge Elettorale rivelatisi carenti sul piano della governabilità e della rappresentatività, favorendo il recupero della collaborazione tra forze omogenee, al fine di garantire maggiore fluidità nella realizzazione dei programmi di governo e di recupero della credibilità della politica nei confronti degli elettori.

Su questi temi il Partito Socialista è altresì intenzionato a proseguire e a intensificare il confronto con il Movimento “Difendiamo San Marino”, al fine di approfondire le rispettive posizioni e verificarne le eventuali convergenze. Tali incontri si svolgeranno già nel corso della settimana entrante.

L’Ufficio Stampa del PARTITO SOCIALISTA