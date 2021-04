Riuniti i direttivi del Partito Socialista Sammarinese e di Noi Sammarinesi

Nella giornata di lunedì 19 aprile si sono riuniti per la prima volta congiuntamente gli organismi direttivi del Partito Socialista Sammarinese e di Noi Sammarinesi. Una scelta politica fortemente voluta da entrambe le formazioni, alla luce della fattiva e proficua collaborazione consolidatasi, in ambito istituzionale e fra gli stessi aderenti, ad oltre un anno dalla nascita sia di Noi per Repubblica che dell’attuale maggioranza di Governo. Noi per la Repubblica è nata col preciso intento di riunire le formazioni che, pur partendo da diverse estrazioni politiche, intendevano superare gli steccati ideologici che troppo spesso, in passato, hanno paralizzato l’operatività dei governi, impedendo di fare fronte comune per rispondere alle esigenze della cittadinanza. Nel corso della riunione, con rammarico, tutti i presenti non hanno potuto fare a meno di constatare come questo progetto sia stato indebolito con le azioni e nei fatti da alcune componenti della Lista. Rispettosi del mandato elettorale ricevuto e fedeli al programma elettorale approvato dai cittadini, Partito Socialista Sammarinese e Noi Sammarinesi intendono riconfermare le ragioni all’origine della loro unione e ribadire la validità del progetto. La buona politica deve recuperare il rapporto con i cittadini, sulla base di dialogo e progettualità condivise con ogni componente e rappresentanza dei cittadini. È con questa ferma volontà che non solo rinnoviamo la nostra collaborazione e intesa politica, ma ci rivolgiamo a tutti quanti i soggetti, a tutte le forze politiche ed ai singoli cittadini che vorranno condividere e migliorare il progetto alla base di questo percorso condiviso. La politica ed i suoi cittadini debbono riflettere su quali e quanti risultati la Repubblica, se la politica rimettesse in primo piano la difesa dello Stato e dei suoi interessi, potrebbe mettere al servizio della cittadinanza. Un primo esempio, riguardante la buona politica e le potenzialità di questo piccolo paese, ci è dimostrato dalla vicenda dei vaccini a difesa dal Covid -19. San Marino, stando lontano dalle chimere Europeiste e grazie alla propria capacità diplomatica, è riuscita a contenere un fenomeno che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Partito Socialista - Noi Sammarinesi