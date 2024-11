Riunito il coordinamento di Repubblica Futura

Martedì 12 novembre si è riunito il Coordinamento di Repubblica Futura. Al centro dell’incontro le valutazioni sulle dinamiche politiche di inizio legislatura. Il Coordinatore Mara Valentini ha relazionato in merito a quanto emerso dai congressi di PSD e PDCS rilevando come, nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione, ci siano stati alcuni passaggi rilevanti. RF è pronta al dialogo costruttivo nell’interesse generale del Paese e intende, come ha fatto recentemente sull’atto organizzativo ISS, avanzare proposte concrete. Inoltre, dare voce ai cittadini e privilegiare lo studio dei temi e l’elaborazione di progetti e’ ciò su cui ci impegneremo nei prossimi mesi. Il Presidente del Gruppo Consiliare Nicola Renzi ha fatto un riferimento sull’andamento dell’ultima sessione consiliare e sull’iter istituzionale di alcuni provvedimenti che hanno sollevato critiche anche all’interno della stessa maggioranza. C’è forte attesa sulla sessione legata alla legge di bilancio 2025 nella quale sarà valutata la capacità di governo e maggioranza di dare risposte alle esigenze dei cittadini. Roberto Giorgetti, presidente dell’Assemblea, ha parlato delle attività che il movimento dovrà mettere in atto nei prossimi mesi e delle relazioni che il movimento dovrà sviluppare rispetto alle altre forze politiche. Numerosi interventi sui temi in discussione e, in particolare, apprezzamento di tutti i presenti per l’attività svolta dal Gruppo Consiliare. Il coordinamento ha poi deliberato di attivare la campagna di adesione a Repubblica Futura per l’anno 2025 in vista dell’Assemblea congressuale che si terrà il prossimo anno e di organizzare una conferenza pubblica sull’atto organizzativo ISS martedì 19 novembre 2024 alle ore 21.00.

C.s. Repubblica Futura

