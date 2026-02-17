Rivalutazione degli Assegni Familiari: aumenti dell'1,40% per tutte le famiglie sammarinesi

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino comunica che dal 1° gennaio 2026 sono entrati in vigore i nuovi importi degli Assegni Familiari, rivalutati secondo l'indice FOI (Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati) con un incremento dell'1,40% rispetto al 2025. Sulla base della comunicazione ufficiale dell'Ufficio Nazionale di Statistica, che ha certificato per l'anno 2025 una variazione dell'indice FOI pari al +1,40%, l'Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell'ISS ha proceduto al ricalcolo degli importi mensili, che ora si articolano nel seguente modo:

- 84,67 euro per la prima persona a carico

- 110,02 euro per la seconda persona a carico

- 137,40 euro per la terza persona a carico

- 162,75 euro per la quarta persona a carico

- 195,20 euro per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva

La rivalutazione automatica degli Assegni Familiari si inserisce nel quadro normativo stabilito dalla Legge 22 dicembre 2025 n. 158, che ha definito il sistema di sostegno economico alle famiglie, garantendo un meccanismo di adeguamento costante che tiene conto dell'andamento del costo della vita. Le famiglie beneficiarie non dovranno presentare alcuna richiesta specifica, poiché l'adeguamento avverrà automaticamente sui pagamenti già in corso. Per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive, le famiglie potranno rivolgersi all'Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell'ISS. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni dell'ISS al numero di telefono 0549 994401 o tramite email all'indirizzo assegni.familiari@iss.sm.

C.s. - ISS







