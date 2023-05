Rivelati i primi ospiti e concerti sul Mainstage del WMF: grande attesa per Sir Tim Berners- Lee, Manuel Castells e i concerti di Dardust e Dargen d’Amico

Si preannuncia ricco di voci autorevoli e momenti imperdibili il palinsesto del Mainstage dell’ 11^ edizione del WMF, Fiera internazionale e Festival sull’Innovazione tecnologica e digitale. Dal 15 al 17 giugno 2023, alla fiera di Rimini saranno infatti decine gli speaker e gli ospiti che da tutto il mondo porteranno visioni, studi e nuovi spunti per il futuro sul palco principale della manifestazione, che si prepara ad accogliere oltre 60.000 partecipanti e un parterre di più di 1.000 speaker da 85 Paesi. Tra le personalità già confermate, grande fermento e attesa per l’eminenza dell’informatica Sir Tim Berners-Lee, l’inventore del World Wide Web, che il 16 giugno parlerà alla platea del WMF portando la propria esperienza e la sua idea di sviluppo del web, offrendo un'analisi delle tendenze attuali e delle prospettive future della sua creatura. Imperdibile anche la presenza dell’ex Ministro dell’Università in Spagna e sociologo di fama mondiale Manuel Castells, tra i maggiori analisti della rivoluzione digitale e dei conseguenti cambiamenti individuali, sociali e lavorativi apportati dall’avvento delle nuove tecnologie informatiche, che offrirà una prospettiva futura della società attraverso la lente della digitizzazione. Anche quest’anno il Mainstage, le cui attività saranno tradotte in LIS grazie ai professionisti di RAI Accessibilità, proporrà una panoramica completa del mondo attuale e di quello che verrà attraverso l’analisi e la discussione di numerose tematiche dell’innovazione tecnologica, digitale e sociale.

c.s. WMF