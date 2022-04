Riviera Romagnola, torna la voglia di vacanza

Dal 1° gennaio al 30 marzo 2022, il traffico online sul portale di promozione turistica info-alberghi.com mostra una crescita del 138% rispetto al 2021. Segno che qualcosa sta cambiando e che la voglia di vacanza degli italiani è in forte aumento, dopo due anni di incertezze legate alla pandemia di Covid-19. Complice la campagna vaccinale, la fiducia nella possibilità di potersi finalmente aprire a una vacanza comincia a prendere corpo, anche se i recenti avvenimenti della guerra in Ucraina sembrano mettere leggermente in stand by le ricerche. Manca ancora, in particolare, quel picco di visite che si registrava negli anni pre-pandemici già dal mese di marzo: ora le ricerche sono “spalmate” sul lungo periodo invece che concentrate in un periodo specifico. L’interesse degli italiani per gli hotel della Riviera cresce di anno in anno, trend tanto più evidente, come è logico, se prendiamo in considerazione il confronto con il 2020, anno in cui a partire dal primo giorno di pandemia le ricerche di un hotel per le vacanze in Riviera subiscono un appiattimento totale. Prendendo in esame il solo mese di marzo dall’1 al 31, infatti, il traffico sul portale registra un aumento che sfiora il 400% rispetto al 2020. Stiamo tornando alla normalità? Presto per dirlo. Ma se il bel tempo si vede dal mattino, la prima iniezione di ottimismo viene dalla Pasqua, che quest’anno, per la prima volta dopo 2 anni, torna a riempire gli hotel della Riviera. Già 5300 le mail di richiesta spedite agli hotel della riviera per Pasqua. L’analisi delle pagine del portale dedicate alla Pasqua, inoltre, rivela che in cima alle preferenze degli utenti c’è Rimini (2564 visualizzazioni), seguita da Riccione (2357 visualizzazioni), Cesenatico (1168) e Cattolica (974). Rimini, in particolare, gode anche di un certo appeal generato anche dall’Adunata nazionale degli Alpini, in programma dal 5 all’8 maggio. A più di un mese dall’evento, molti gli hotel riminesi che registrano già un boom di prenotazioni. L’ottimismo è condiviso dagli albergatori stessi che, intervistati da Info Alberghi, hanno espresso quasi tutti un giudizio più che positivo sui ponti di primavera, Pasqua e la prossima estate. Fabio, titolare dell’Hotel Andrea's di Rimini: «Tutto pieno a Pasqua e pieno anche per il 25 aprile, con le persone che volevano venire a Pasqua e non hanno trovato posto. Per l'80% sono coppie. Al completo anche il 2 Giugno e i giorni di maggio dell’Adunata degli Alpini. Per quanto riguarda l’estate, agosto è già quasi tutto pieno, luglio un po' piatto ma piano piano aumentano le prenotazioni.» Segni che la pandemia non spaventa più? «La pandemia c’è ancora e la gente è un po’ trattenuta, ma ha tanta voglia di uscire!» Davide, dell'Hotel Valparaiso e Hotel Palme di Rivazzurra: «Per Pasqua e Alpini abbiamo un numero discreto di prenotazioni, invece per i ponti e la stagione abbiamo ricevuto diverse richieste ma poche prenotazioni.» Il motivo? «La mia sensazione è che molti prenoteranno all'ultimo.» Colpa, ancora una volta, della pandemia? «Secondo me, più dell’aumento dei prezzi.» Renata dell'Hotel Margareth di Riccione: «Tutto pieno a Pasqua, soprattutto di famiglie con bambini piccoli. Pieno anche per il 25 aprile, soprattutto famiglie con bambini atleti perché a Misano si tiene una manifestazione pattinaggio.» E gli Alpini? «Ho detto no, non voglio competere con i prezzi troppo stracciati di Rimini.» E cosa ci racconta dell’estate che sta arrivando? «Per la stagione più della metà delle camere sono già prenotate! L’umore dei turisti, però, è pessimo perchè sanno che i prezzi sono aumentati. La voglia di vacanza comunque c'è, quindi invece di 10 giorni ne faranno 6 o 7 ma non rinunciano alla vacanza.»

