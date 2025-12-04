Rivoluzione digitale per l'occupazione: il nuovo portale Labor introduce le candidature immediate con un click

La Segreteria di Stato per il Lavoro, in collaborazione con l’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA) e il Ciscoop, annuncia un significativo aggiornamento del Portale “Labor”, lo strumento digitale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nella Repubblica di San Marino. A partire dal 2 dicembre 2025, infatti, è operativa una nuova funzione che rende più semplice, immediata e accessibile la procedura di candidatura alle offerte di lavoro pubblicate sul portale. Per ciascun annuncio è ora disponibile il nuovo pulsante “Candidati”, pensato per permettere l’invio diretto del curriculum vitae e la registrazione istantanea della propria candidatura. Al termine del processo, ogni utente riceverà automaticamente una mail di conferma con i dati inseriti e il riferimento all’offerta selezionata, così da garantire trasparenza, tracciabilità e facilità di consultazione. Questa innovazione rappresenta un intervento mirato alla semplificazione dei servizi, con l’obiettivo di ridurre passaggi burocratici, accorciare i tempi di risposta e migliorare l’efficacia complessiva del sistema pubblico per il lavoro. Benefici concreti arrivano anche per le aziende: grazie alla nuova procedura, i datori di lavoro potranno consultare le candidature in autonomia, visualizzare i curriculum ricevuti e richiedere direttamente un colloquio. Un modello più snello, più veloce e più aderente alle esigenze di un mercato del lavoro moderno. Parallelamente, il Portale Labor — accessibile tramite pa.sm e gov.sm — è stato completamente rinnovato dal punto di vista tecnologico diventando un sito pienamente responsive. Questo significa che il portale si adatta automaticamente a qualsiasi dispositivo, dallo schermo del computer a quello di tablet e smartphone: layout, immagini e testi si riorganizzano dinamicamente per garantire una fruizione ottimale, una leggibilità immediata e una navigazione intuitiva. Questa trasformazione rende il portale più vicino alle abitudini quotidiane degli utenti: funzioni come la consultazione delle offerte, l’invio della candidatura o le comunicazioni legate a lavori occasionali, ad esempio, potranno essere eseguite in modo rapido e agevole direttamente dal telefono, in qualsiasi momento. “L'evoluzione del Portale Labor — sottolinea il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori — è un atto strategico che sancisce il nostro impegno per la piena maturità digitale dei servizi dedicati all'occupazione. Il nostro imperativo è dotare la Repubblica di uno strumento all'avanguardia che, per accessibilità e immediatezza, sia all'altezza dei migliori standard internazionali. Intendiamo mettere realmente al centro il cittadino e l'impresa, garantendo risposte rapide e concrete alle dinamiche di un mercato del lavoro in costante mutamento”. Così il Direttore dell'Ufficio del Lavoro, Maurizio Neri: “La trasformazione del Portale Labor non si limita a ottimizzare l'esperienza d'uso sui moderni dispositivi, ma riflette la nostra adesione alle normative vigenti, garantendo procedure pienamente trasparenti e tracciabili sia per i lavoratori che per le imprese. È il primo, decisivo, passo di un percorso di sviluppo ben delineato: l'applicativo possiede un'infinità di possibilità e il nostro impegno è volto a implementare progressivamente tutte le funzionalità necessarie per una gestione completa ed efficiente del mercato del lavoro, in perfetta coerenza con l'evoluzione normativa e tecnologica”. È fondamentale sottolineare che il Portale Labor rappresenta un potenziamento e un'evoluzione dei servizi preesistenti: le procedure tradizionali rimarranno pienamente operative in affiancamento al nuovo sistema. L’aggiornamento del Portale Labor rappresenta dunque il punto di partenza di un processo evolutivo continuo, che nei prossimi mesi sarà arricchito da ulteriori funzionalità e da un costante lavoro di miglioramento per mantenere il sistema sempre al passo con i tempi, in linea con i migliori standard internazionali. La Segreteria di Stato per il Lavoro conferma il proprio impegno nel rendere i servizi per l’impiego più efficienti, accessibili e digitalizzati, ponendo al centro la semplificazione delle procedure, la qualità del servizio e un supporto concreto ai lavoratori e alle imprese della Repubblica di San Marino.

