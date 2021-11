Riziero Santi a Sassofeltrio in veste ufficiale

Oggi ho incontrato per la prima volta in veste ufficiale di Presidente della Provincia la comunità di Sassofeltrio NELLA REGIONE Emilia-Romagna. L’occasione è stata dovuta all’invito del Sindaco Fabio Medici per la Cerimonia commemorativa dei caduti di tutte le guerre ed in missione di pace e del centenario del milite ignoto. Molto significativo l’incontro con i ragazzi della scuola primaria che hanno presentato un lavoro molto bello sul tema della pace, dell’integrazione e della tolleranza. Rivolgendo il mio saluto ho sottolineato l’importanza di questi momenti commemorativi perché la pace è una conquista dei nostri padri e dei nostri nonni che ha bisogno di essere rinnovata ogni giorno con i nostri comportamenti individuali e collettivi, a partire proprio dai ragazzi delle scuole. Sul tema dell’annessione del comune alla Provincia di Rimini ho dato atto di un lavoro ormai quotidiano con la partecipazione attiva e quotidiana del Sindaci dando appuntamento per gli approfondimenti ad una prossima occasione. Non è mancata la parte conviviale dell’incontro, occasione di dialogo e conoscenza reciproca.

c.s. Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini

