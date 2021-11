Riziero Santi: Nuova SS16 e agricoltori

Gli amici delle associazioni degli agricoltori non hanno gradito la mia posizione sul nuovo tracciato della SS16. I panni del “Carabiniere cattivo” mi stanno stretti. Il percorso per la nuova SS16 è in itinere e il momento in cui dobbiamo dare le risposte al territorio (si o no nuova SS16?) e agli agricoltori (quale tracciato?) si avvicina. Il tavolo con gli agricoltori è aperto, come loro stessi hanno detto. Se non è ancora stato riconvocato non è per mia mancanza ma perché ci sono stati dei cambiamenti negli incarichi e quindi negli interlocutori in Anas e anche perché ritengo che sia necessario un pronunciamento chiaro da parte delle istituzioni locali, anche a seguito del cambio di alcuni vertici istituzionali, e della Regione. A giorni riprenderanno gli incontri e non mancheremo di riconvocare anche gli agricoltori. Nei giorni scorsi sono intervenuto sull’argomento perché fra qualche mese scadranno i termini di validità della VIA. Io non voglio fare quello che non se ne occupa, che trascura o fa cadere le cose per poi piangere sul latte versato. Io sono per decidere, in un modo o nell’altro. Certo, ritengo che una nuova SS16 sia un’opera importante e strategica per il nostro territorio, ma mi risulta che la pensino allo stesso modo gli agricoltori e molti riminesi. Col buon senso una soluzione si trova, senza rinunciare all’opera.

Comunicato stampa

Riziero Santi - Presidente Provincia Rimini

