Riziero Santi, una sala della provincia intitolata a Pironi, l'assessore coi faldoni sotto il braccio

Le sole parole sono incapaci di esprimere la vastità dello sgomento e del dolore, l’impotenza della ragione umana nel comprendere il senso di fatti tanto tragici, l’impossibilità dei nostri cuori di accettare un destino così alieno e indifferente. Tutto quanto noi possiamo fare è ricordare e onorare Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi, Alfredo Barbieri, Romina Bannini e Massimo Pironi. Se ne sono andati insieme, uniti come tante altre volte dal comune progetto, quel bellissimo progetto che è il CENTRO 21. Dopo lo stordimento delle prime ore voglio ricordarli in occasione delle esequie, prima di tutto, come un gruppo di amici che ha fatto tante cose belle e buone insieme, lo dico proprio così, con parole semplici, quasi infantili, ma le più sentite, precise, esatte, che ci siano: cose belle e buone. Qualche parola per il mio (nostro) amico Massimo. Massimo era un uomo intelligente, gentile, disponibile. Dinnanzi al suo immancabile sorriso avevi in fondo la sensazione, addirittura la consapevolezza, che tutto potesse risolversi. Me lo porto dentro così, Massimo, con quel suo sorriso. Ho lavorato con lui per tanti anni, prima che Massimo intraprendesse l’avventura nel mondo del sociale e del volontariato dove ha saputo mettere a frutto le sue qualità umane e le sue competenze nel segno della condivisione. Lui incarnava il politico e l’amministratore della concretezza e dell’operatività. Da Assessore, prima comunale e poi provinciale, da consigliere regionale e poi da Sindaco, più che seduto alla sua scrivania lo vedevi girare nei corridoi per uffici e per riunioni coi faldoni dei dossier e dei progetti sottobraccio. Vorrei anche ricordare il suo (nostro) primo impegno nel sociale, da ragazzo, con l’Associazione riccionese per l’Emancipazione, APE, legata alla lotta contro le tossicodipendenze che in particolare in quel periodo affliggevano i nostri ragazzi. Uno dei miei ultimi atti da Presidente della Provincia di Rimini sarà quello di proporre in Consiglio provinciale la titolazione della sala di rappresentanza della Provincia in Corso d’Augusto a Massimo Pironi. Fra un po’ si spegneranno i riflettori su questa sciagura e resterà il nostro ricordo e il dolore dei famigliari e degli amici più vicini. Tutti noi abbiamo il dovere di pensare al dopo, a come fare per non lasciare soli quei ragazzi e quelle famiglie e per dare continuità ai progetti di sviluppo della Cooperativa sociale pensati da Massimo e dai suoi ragazzi. Dal sito web di CENTRO 21 ci viene un invito “a sorridere, gioiosamente… o a volte magari anche amaramente… di noi e dei nostri figli… e, se ne abbiamo voglia… di farlo insieme a loro”. Penso che questo sia un invito buono per ciascuno di noi.

c.s. Riziero Santi, presidente della provincia di Rimini