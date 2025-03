Road to Osaka. San Marino in viaggio verso Expo 2025 Un evento dedicato alla cittadinanza per condividere gli aspetti della partecipazione e del National Day del Titano all’Esposizione Universale

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, nella piazza del Centro Commerciale Atlante, l’evento Road to Osaka di presentazione ai cittadini sammarinesi della partecipazione di San Marino a Expo 2025 e del programma del National Day che la Repubblica celebrerà il prossimo 3 maggio alla presenza delle più alte cariche giapponesi e sammarinesi. Il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati ha portato i suoi saluti ai concittadini per il tramite delle parole del Commissario Generale Filippo Francini e, ancora una volta, ai ragazzi che partiranno come volontari; a loro, con un video messaggio, ha fatto sentire tutto il suo appoggio per il compito importante che andranno a svolgere come primi ambasciatori del Paese. Il Commissario Francini ha proseguito il suo intervento parlando di come la partecipazione di San Marino si inserisce nell’Expo giapponese. Il Direttore di Padiglione Laura Franciosi ha presentato lo spazio espositivo - il progetto e i contenuti - e anticipato in cosa consisterà il Giorno Nazionale. L’appuntamento è stata l’occasione per Colony, l’agenzia viaggi partner del Commissariato, di raccontare i dettagli del pacchetto viaggio ‘Nel cuore del Giappone’ che sta organizzando per il mese di ottobre. Il pomeriggio si è chiuso con una performance dell’Istituto Musicale Sammarinese rappresentato da Marco Capicchioni al pianoforte, Aldo Capicchioni al violino e da Akiko Yatani alla viola. Loro tre, assieme ad altri cinque elementi dello stesso Istituto, voleranno a Osaka per rappresentare la tradizione musicale di San Marino. Era presente una delegazione della Federazione Sammarinese Balestrieri che sarà in Giappone il 3 maggio per colorare con performance, sfilate e show le vie di Expo nel giorno più solenne di San Marino. Anche la Corte di Olnano, che sarà a Osaka a ottobre per un evento che il Commissariato intende organizzare a pochi giorni dalla chiusura di Expo prevista il 13, era rappresentata da due uomini in costume. Parteciperanno allo stesso appuntamento anche il violoncellista Francesco Stefanelli e il pianista Nicola Pantani. Il Commissario Generale Filippo Francini ha commentato: ‘Sono felice che la cittadinanza abbia partecipato numerosa all’appuntamento di oggi, per noi del Commissariato Expo era importante poter dare ai nostri concittadini un assaggio di quanto porteremo in Giappone durante i sei mesi di evento, in particolare nel giorno in cui celebreremo il National Day.’ ‘Desidero ringraziare il Centro Commerciale Atlante, nella persona del suo Direttore Marco Bizzocchi,’ ha proseguito Francini, ‘per l’ospitalità che ci ha riservato e per la preziosa collaborazione profusa nell’organizzazione dell’evento in ogni suo aspetto. Grazie anche a Marino Baldacci Sound Instruments per aver messo a disposizione il pianoforte acustico per la performance dell’Istituto Musicale Sammarinese. Ancora una volta ha premiato l’aver fatto sistema con le realtà del nostro territorio per la promozione di un progetto paese tanto importante, il più importante a livello internazionale cui la nostra Repubblica parteciperà quest’anno.’

