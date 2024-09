Roberto Speranza presenta a Rimini il suo nuovo libro “Perché guariremo” in dialogo con Michele de Pascale ed Emma Petitti

Roberto Speranza, componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati e dal 2019 al 2022 Ministro della Salute, arriva a Rimini per presentare il suo nuovo libro “Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”, pubblicato da Solferino a gennaio. L’appuntamento è per giovedì 19 settembre 2024 alle ore 18 al Cinema Fulgor di Rimini (Corso d’Augusto, 162). In dialogo con l’autore ci saranno Michele de Pascale, candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, ed Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con la partecipazione del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del deputato della Repubblica Andrea Gnassi. Modera la presentazione la giornalista Vera Bessone. Un libro che arriva dal cuore della tempesta, scritto dal protagonista della lotta alla pandemia: la storia del Covid e di come è stato affrontato, in presa diretta dalle stanze del ministero della Salute. In queste pagine si ripercorrono mesi che hanno segnato tutti noi, dall’esplosione dei contagi al primo traumatico lockdown, e poi la paura, il coprifuoco, le misure di sicurezza, fino alla campagna vaccinale che ci ha portati finalmente fuori dall’incubo. Si entra dietro le quinte per capire cosa è accaduto davvero: la corsa per mettere a punto i progetti previsti dal PNRR, il cambio di governo nel pieno della seconda ondata, la sfida di ridisegnare la sanità italiana per portarla più vicino alle persone, sul territorio. Una storia che è stata raccontata in tanti modi ma mai dall’interno, dal punto di vista di chi ha dovuto prendere decisioni da cui dipendevano migliaia di vite umane e ha lavorato per tentare di evitare che giorni così duri possano tornare. Il racconto in prima persona degli anni da ministro firmato da Roberto Speranza è ben più di un saggio. È una testimonianza accorata, è una narrazione serrata, è una memoria preziosa. Ancora di più oggi, quando si avvertono i segnali preoccupanti di un’inversione di tendenza, di una contrazione degli investimenti nella sanità. Perché, scrive l’autore, «un Paese che non valorizza il suo personale sanitario, che non lo mette nelle giuste condizioni per lavorare al meglio, che non difende e non rafforza la sua sanità pubblica è un Paese che domani si troverà disarmato. E questo l’Italia non può permetterselo».

