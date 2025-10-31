Robotica, esordio difficile per San Marino ai Giochi di Panama: troppi guasti frenano “Stefcherri”

Prima giornata in agrodolce per la Nazionale sammarinese di robotica ai Giochi Olimpici di Panama. I ragazzi han affrontato 4 match vincendone il primo, pareggiando il secondo e perdendo di misura gli ultimi due ma è stata una giornata flagellata da problemi tecnici ed imprevisti che hanno impedito a Stefcherri, il robot dei Titani, di manifestare le sue indubbie qualità GARA 1 - quarta gara assoluta dei Giochi quella di debutto dei nostri ragazzi che in casacca rossa assieme a Iraq e Macedonia del Nord han dovuto vedersela con i blù sudafricani abbinati a loro volta a Fiji ed Egitto. Vittoria di misura (35-34) per i rossi nonostante la perdita di una ruota a pochi secondi dall’inizio che ha costretto Stefcherri a sparacchiare a vuoto. I Macedoni, compagni dei nostri anche fuori dal campo, han giocato la parte del leone trascinando la squadra rossa nella volata decisiva. GARA 2 - ancora più combattuto il secondo impegno dove i nostri, ancora in casacca rossa hanno pescato Maldive e Emirati Arabi Uniti come partner contro Cuba, Estonia e Timor Est. Il pari a 45 è stato il giusto finale per una partita tiratissima nella quale i sammarinesi han dovuto fronteggiare l’ennesimo guaio tecnico, un incastro delle palle nella pancia del robot, che ne condizionava la potenza, ed un certo protagonismo tattico dei compagni Arabi che ha relegato il nostro robot ad un ruolo marginale. Un paio d’ore per risolvere la grana, pranzare e poi di nuovo in campo nel pomeriggio per GARA 3, stavolta in blù, in compagnia di Bahrein e Sierra Leone contro Santa Lucia, Cambogia e Germania. E qui è arrivata la prima sconfitta per 21 a 19, con Stefcherri ancora ai box per il cambio gomma e con l’ennesimo imprevisto, un cedimento della fiancata che impediva alle palle sparate in sequenza di avere la giusta potenza. Altro lavoro in pit per ricucire Stefcherri e per capire come mai la dea bendata si fosse girata dall’altra parte proprio alla prima e subito l’occasione del riscatto con Giappone ed Albania contro Turkmenistan , Libano e Virgin Island americane (ci sono anche quelle inglesi, ndr). Questa volta il robot ha fatto fino in fondo il suo dovere ma è stato il turno degli albanesi a fare i conti con la sfortuna, essendo finiti praticamente subito in un fosso dal quale non son più usciti. In 2 contro 3 i nostri hanno venduto cara la pelle ma non sono riusciti ad andare oltre i 18 punti contro i 21 degli avversari. Un punteggio molto basso che penalizza la formazione del Titano e le fa chiudere la prima giornata di giochi oltre il 170esimo posto. Una performance che non soddisfa affatto il Team Leader, Matteo CIavatta: “no, siamo proprio arrabbiati perché non ci aspettavamo davvero una fila di guai come quelli che ci son piovuti addosso. Anche dal punto di vista tattico - continua Ciavatta - siamo stati un po’ troppo arrendevoli nel seguire i “consigli” dei nostri partner che in gara ci relegavano a mansioni che non valorizzavano le caratteristiche di Stefcherri. Il nostro robot sa fare molte più cose di quelle mostrate in gara oggi e meglio. Certo che se la ruota si sfila due volte su quattro e la potenza del motore piega la struttura il suo potenziale non si esprime come dovrebbe, Poco male - conclude Matteo con un sorriso - domani abbiamo 5 partite da giocare e ci viene concessa subito la possibilità di riscattarci. Sono ottimista, anche perchè peggio di oggi non potrà andare!”. La diretta delle gare in calendario oggi (ora italiana) è visibile sul canale youtube di FIRST Global al link: https://first.global/live/ Classifica e calendario sempre sul sito ufficiale di FIRST Global.

c.s.

