Rocca di Luna a Montefiore Conca: gli appuntamenti di oggi e domani

Entra nel vivo l'appuntamento con Rocca di Luna a Montefiore Conca, in programma questa sera (sabato 16 luglio) e domani. Taglio del nastro sabato alle 19 presso Porta Curina: protagonista sarà la Funkasin Street Band, che porterà nelle vie del borgo le note di un ricco repertorio pop, rock e disco. Il pomeriggio proseguirà con vari appuntamenti nelle piazze e nelle strade del paese. A seguire lo spettacolo dei burattini, in scena nella piazza del Teatro, l'animazione itinerante nelle vie del borgo e il punto ristoro in piazzetta 2 Giugno, con l'intrattenimento del Duo Musicale. La Rocca Malatestiana ospiterà invece il "Viaggio di Astolfo sulla Luna" corto teatrale con Giorgio Filippetti e Manuela Debartoli (repliche anche il 17 luglio). Da non perdere, sempre presso la Rocca Malatestiana, nelle giornate di sabato e domenica, il vernissage “Tutta un'altra storia”, l'esposizione permanente del fotografo Camillo Balossini. Alle 21.15 i riflettori si accenderanno sull'Arena Filippo Raciti, con lo spettacolo di tessuti della compagnia “Le Appese”, che si cimenteranno in straordinarie acrobazie a diversi metri da terra. Alle 22.30 spazio nuovamente alla musica: in scena “Liberi di sognare”, la tribute band di Vasco Rossi che farà ballare e cantare il pubblico con gli intramontabili successi del mitico rocker di Zocca. Domenica Rocca di Luna tornerà con tanti appuntamenti da vivere in compagnia. A cominciare dall'esibizione itinerante del quartetto AlMaFiDa Sax 4et, che porterà la sua musica nelle vie del borgo. Alle 18.45 nella piazzetta del Teatro sarà in scena “El Bechin”. Alle 21.15 lo spettacolo delle “Appese” andrà in replica nella location dell'Arena Filippo Raciti prima del gran finale in compagnia dei Moka Club, la celebra band dance, pop, disco music, che nasce nel ’95 da un gruppo di musicisti svitati uniti nel segno della musica dance che spazia dagli anni 70 agli anni 80: divenuti noti al pubblico oltre che per la loro professionalità, per i loro costumi in perfetto stile anni 80 e per le loro parrucche.