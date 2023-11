Rocca Malatestiana, dopo i lavori di consolidamento, conclusi gli interventi di manutenzione e pulizia dell’area perimetrale alla base dei torrioni e delle antiche mura

L’Amministrazione comunale ha terminato un intervento di manutenzione del verde sull’intera area perimetrale della Rocca Malatestiana per riportare alla luce le superfici murarie alla base dei torrioni e delle mura, che erano ricoperte da una vegetazione fitta e invasiva. L’intervento realizzato e concluso nei giorni scorsi da Anthea, società che svolge per il comune di Coriano il servizio di disinfestazione, è consistito nella rimozione e smaltimento di arbusti, ceppaie e radici potenzialmente pericolose per le fondamenta della cortina muraria. Un’opera di manutenzione straordinaria volta a preservare l’integrità della struttura medievale edificata dalla famiglia Malatesta di Rimini nel XIII secolo tale da consentire di godere appieno della sua bellezza. I lavori hanno permesso di estirpare le essenze infestanti e le piante cresciute nel terreno circostante le mura, completando l’opera con la raccolta e il successivo smaltimento delle ramaglie di risulta. “La sistemazione e pulizia del terreno e delle aree verdi circostanti l’antica rocca incastonata nel centro di Coriano – commenta l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – fa parte di un articolato percorso di valorizzazione partito nei mesi scorsi con la conclusione dei lavori di consolidamento delle mura e della torre trecentesca per un investimento di 180.000 euro. Location spettacolare per la celebrazione di matrimoni, lo svolgimento di spettacoli durante la stagione estiva e, dalla scorsa estate della proiezione di pellicole cinematografiche all’aperto, il castello si presta ad essere anche itinerario turistico per il quale stiamo lavorando con ulteriori e future iniziative”.

cs Comune di Coriano

