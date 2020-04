Rockin’1000: un anno senza concerti

Rockin’1000 non si esibirà live per un anno intero. Come già annunciato per la tappa francese, anche la data italiana - che doveva svolgersi domenica 12 luglio al Parco San Giuliano di Venezia, ospiti speciali della giornata di chiusura di Home Festival - viene posticipata al 2021. I promotori di Home Festival hanno subito identificato le nuove date (9 - 10 - 11 luglio 2021), confermato la location e sono già al lavoro per la nuova edizione che celebra il decimo anniversario della manifestazione. Tutti i biglietti verranno rimborsati tramite Ticketmaster. I musicisti che intendono candidarsi per le due esibizioni di Parigi e Venezia posticipate al 2021, avranno un anno di tempo in più per prepararsi e studiare i brani: tutorial e spartiti verranno comunque condivisi con i partecipanti della Community. Coloro che vogliono partecipare possono farlo attraverso il sito www.rockin1000.com. “Dopo il rinvio al 2021 del concerto allo Stade de France,” - dichiara Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000 “ con grande rammarico anche Home Festival annuncia che l'edizione di luglio 2020 non andrà avanti per la sicurezza di tutti noi. E’ una notizia che ci aspettavamo ed è per questo che stiamo rivolgendo la nostra attenzione ad iniziative online per “mantenere viva la fiamma”. Certo è che il mondo dei live è imprescindibile per noi, come per centinaia di migliaia di operatori del mondo dello spettacolo, a cui rivolgiamo il nostro pensiero, con l’auspicio che si trovi una soluzione efficace a salvaguardare posti di lavoro e garantire la fruizione di beni importanti: quello della cultura e, nello specifico, della musica.”