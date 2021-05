ROF 2021: al via le prenotazioni

Le prenotazioni per la 42esima edizione del Rossini Opera Festival si apriranno giovedì 20 maggio alle 13 (ora locale). Il programma, mai così ricco, prevede quattro nuove produzioni (Moïse et Pharaon, Elisabetta regina d’Inghilterra, Il signor Bruschino e Stabat Mater), Il viaggio a Reims dell’Accademia Rossiniana, otto concerti e il Gala Rossini finale nel nuovo Auditorium Scavolini, per un totale di 25 spettacoli in scena dal 9 al 22 agosto. A causa del perdurare delle restrizioni legate alla pandemia, alla Vitrifrigo Arena, al Teatro Rossini e all’Auditorium Scavolini le capienze saranno fortemente ridotte (i posti saranno più o meno 1/3 della situazione normale). E' attivo un Servizio Informazioni da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Tel: +39 0721 3800294; Fax: +39 0721 3800220; E-mail: boxoffice@rossinioperafestival.it Info: www.rossinioperafestival.it