Roller Sports: medaglia d'argento per Matilde alla Marca Beach Battle

Ancora un evento sportivo di rilievo a calendario della World Skate per l'Inline freestyle a Porto San Giorgio (FM) che si è tenuto all'Arena Europa. Sono circa una sessantina di pattinatori ad iniziare dall'età di 12 anni che si sono iscritti alla competizione per sfidarsi in due discipline, speed slalom e battle: il Sammarinese Tommaso Terenzi era tra i più giovani partecipanti, Sabato la gara è iniziata con la Battle che prevede che due pattinatori duellino uno di fianco all'altro in passi tecnici sofisticati in prove da trenta secondi: Matilde Terenzi ha cercato di dare il massimo ma si è fermata in quinta posizione. Domenica la competizione è continuata con lo speed slalom, che prevede lo slalom tra una ventina di conetti da eseguire su un solo piede. Matilde Terenzi, insieme a Matilde Mina hanno sfidato le migliori pattinatrici della loro categoria. Matilde Mina si è fermata ai quarti di finale con best time di 5,819 ed arrivando alla classifica finale in ottava posizione. Matilde Terenzi ha raggiunto le finali, confrontandosi con Elisabeth Scavo, effettuando il miglior tempo di 4,669, ma purtroppo ha avuto penalità che l'hanno fatta scendere in seconda posizione. Infine ha gareggiato Tommaso Terenzi che con un best time di 5,317 ha terminato in quinta posizione.

c.s. Federazione sammarinese Roller Sports