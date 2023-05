Roma, Marlù e il successo "Meet&Greet" con i ragazzi di #Amici22

Ieri pomeriggio, al Centro Commerciale Euroma2 numerosi fan si sono recati allo store monomarca Marlù per il Meet&Greet con Maddalena, Cricca e Ramon, tre dei protagonisti del talent show: Amici. Gli appassionati del programma, in onda su Canale 5, hanno potuto incontrare di persona i ragazzi e intrattenersi con loro, scattare selfie, foto di gruppo e ricevere autografi. Venti di loro, arrivati allo store grazie alla loro partecipazione nella community on line sui social media Marlù in occasione dell’esperienza speciale pre Meet&Greet, hanno potuto rivolgere ai tre protagonisti di Amici anche le loro domande. Quesiti legati a impegno e lavoro necessari ad esprimere il proprio talento e a non mollare mai di fronte a difficoltà o sconfitte: continuando invece a lottare per il proprio sogno. Negli ultimi quattro anni Marlù, il marchio del gioiello per tutti creato dalle tre sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri, grazie alla partnership con il talent show sostiene con i suoi premi i ragazzi di Amici, utilizzando un claim semplice e chiaro: #KeepDreaming con Marlù.

cs Ufficio Stampa Marlù

