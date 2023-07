Romagna di Cuore: concerto solidale con tanta musica e divertimento

E’ stata presentata ieri presso la Segreteria di Stato per il Turismo l’evento Romagna di Cuore, un grande concerto di solidarietà per la Romagna. In seguito all'alluvione che ha avuto inizio il 16 maggio scorso e che ha colpito pesantemente il territorio emiliano-romagnolo, tante sono state le iniziative solidali che si sono susseguite per portare sollievo e solidarietà. Una di queste è Romagna di Cuore, un mega concerto dove più di 100 artisti si esibiscono gratuitamente a rotazione con lo scopo di raccogliere fondi per le zone maggiormente colpite da questa catastrofe. Cinque sono le date che si sono organizzate in tutta la Romagna e San Marino non poteva esimersi da tale messaggio di solidarietà volendo far sentire la sua voce e rientrando quindi in una delle date di questo progetto così ambizioso e solidale. Martedì 25 luglio Romagna di Cuore farà tappa a Campo Bruno Reffi; a partire dalle 20.30 circa, sul palco saliranno artisti di livello nazionale, dando vita a un concerto solidale tutto da cantare e vivere, per una notte di divertimento e convivialità. On stage: Carlo Frisi, Nicoletta e Franco, Frank Ventura, Profumo di Romagna, Silvia ciani, Samuele Mazza, Rokage, Enrico Zambianchi, Gianni Drudi, Barbara Lucchi, Genio, Stefania Cento, D’Animos Band, Deborah Beccari, Giorgio Londini, Cosetta Gigli, Cervia Gospel Soul, David Pacini, Tania Cervellieri, Valder Gianfranco.

Il Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati: “Se la Romagna chiama San Marino risponde. La proposta di portare a San Marino un evento di solidarietà di questo tipo non poteva che essere piacevolmente accolta. San Marino si è subito attivato insieme alla sua Protezione Civile e alle sue istituzioni per aiutare i paesi alluvionati, oggi lo facciamo anche attraverso questa piacevole serata di musica e cabaret. Così come ha sempre affermato il Presidente della Regione Bonaccini anche noi crediamo che il modo migliore per far ripartire la Romagna sia quello di non fermarsi, di non fermare gli eventi e di continuare a richiamare nelle nostre aree turisti e visitatori. Appuntamento al Campo Bruno Reffi, per divertirsi e per aiutare!”

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo