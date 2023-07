Romagna Spagna e Croazia insieme per la formazione in area Stem e riduzione dei divario di genere

Orientare e creare percorsi di formazione in area STEM e renderle più attrattive per le ragazze, al fine di ridurre anche il divario di genere nella scelta dei percorsi di studio. Questo l’obiettivo del progetto “S-TEAM: Schools Team-Up Using Hackathon For Girls Inclusive Stem”, rivolto alle scuole medie e organizzato dall’ente di formazione di Confindustria Romagna Assoform Romagna in partnership con l’associazione spagnola Women Space e la scuola croata Ivana Cankara. Il percorso, attualmente in corso, coinvolge 3 scuole medie, 1 italiana, 1 spagnola e 1 croata, con 6 classi per ciascuna scuola e un totale di circa 350 alunni. Per l’Italia la scuola coinvolta è l’istituto Spallanzani di Rimini. “Il percorso – spiega Giacomo Fabbri presidente di Assoform Romagna - vuole favorire lo scambio di buone pratiche tra le realtà europee per lo sviluppo di corsi di formazione STEM, di pratiche e percorsi per ridurre il divario di genere nelle scuole, incoraggiando e promuovendo la dimensione europea nelle scuole, con il coinvolgimento di insegnanti e studenti di diversi paesi europei. Un progetto che si inserisce nell’ambito dell’ampia attività di Confindustria Romagna e Assoform Romagna indirizzata a ridurre il gap fra mondo della formazione e quello delle imprese. Da tempo, infatti, le aziende della Romagna di vari settori, in linea con il resto del Paese, registrano una grande difficoltà nel trovare profili professionali competenti e specializzati”. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica sono rese più accessibili e concrete a un target di giovani studenti, con particolare attenzione all'inclusione femminile, attraverso l'uso della gamification e di hackathon. Dopo una prima fase conoscitiva e una serie di incontri di approfondimento dedicati agli insegnanti, sono state realizzate lezioni teoriche e pratiche con gli studenti (30 ore per classe). Le classi hanno poi presentato i loro progetti in una gara che ha visto la selezione dei migliori tre, uno per paese. Il vincitore sarà decretato nell’hackathon finale che si terrà a Rimini il prossimo autunno.

cs Assoform Romagna