Romain Dewasme (Belgio) vince il prestigioso Premio San Marino 2025: si esibirà al Gran Galà della Magia

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino ha portato il proprio prestigio oltre confine, confermando la sua presenza al 58° Congresso Francese dell’Illusione svoltosi a Troyes, che ha accolto quasi un migliaio di maghi internazionali. ​A rappresentare la Repubblica del Titano e il Festival sono stati Gabriel e Magica Gilly, che lo scorso 28 settembre hanno avuto l’onore di consegnare il Premio San Marino 2025 durante la finale del Campionato Francese di Magia. ​Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Romain Dewasme, giovane illusionista belga, che ha sbaragliato la "concorrenza" con un numero magico inedito, altamente innovativo e ricco di personalità incentrato sulla manipolazione . ​Il Premio San Marino consiste in un piatto d’argento con lo stemma ufficiale della Repubblica e, soprattutto, nell’ingaggio esclusivo per esibirsi sul palcoscenico del Gran Galà della Magia. L’appuntamento è per sabato 14 marzo 2026 al Teatro Nuovo di Dogana, dove Dewasme sarà al fianco dei migliori illusionisti del panorama mondiale. ​«Siamo rimasti letteralmente sbalorditi dalla sua freschezza e dalla sua visione. – hanno dichiarato Gabriel e Magica Gilly – Romain Dewasme incarna perfettamente il futuro dell'arte magica: innovazione e audacia. Il Premio San Marino è un ponte culturale che unisce i migliori talenti europei alla nostra Repubblica. Non vediamo l'ora di accoglierlo sul nostro palcoscenico a Dogana». «Vincere questo premio è un onore incredibile e una spinta enorme per la mia carriera. Esibirmi a San Marino è un sogno che si realizza» – ha commentato Romain Dewasme. ​Con questa iniziativa, il Festival Internazionale della Magia di San Marino conferma la propria vocazione internazionale e il suo ruolo di punto di riferimento, valorizzando i giovani talenti e creando legami cruciali con i più importanti eventi mondiali del settore.

C.s. - Festival Internazionale della Magia di San Marino

