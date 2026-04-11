Rompere il silenzio: il debutto letterario di Federica Macciotta conquista il pubblico al San Marino Outlet Experience

Il potere, la tecnologia e quel sottile confine tra comodità e libertà sono stati i protagonisti assoluti di un pomeriggio che ha saputo andare ben oltre la semplice presentazione editoriale. Nella cornice della BKN301 Lounge, presso il San Marino Outlet Experience, l’esordio letterario di Federica Giorgia Giovanna Macciotta con il suo volume "Rompere il silenzio - Storia di potere" ha registrato un successo di pubblico straordinario, segnando un momento di profonda riflessione per la comunità sammarinese. L’evento si è aperto con i saluti di Stiven Muccioli, che ha introdotto la serata sottolineando l'importanza di spazi di confronto culturale così densi e attuali. Tra i numerosi presenti, ha spiccato la partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, a testimonianza dell'interesse sollevato dalle tematiche trattate nel saggio. Il dialogo, condotto dal giornalista David Oddone, ha permesso di esplorare le pieghe più intime e inquietanti del romanzo. L’autrice ha saputo incantare la platea analizzando come l’essere umano sia oggi tentato di barattare la propria autenticità con il comfort digitale, definendo il rischio dell'intelligenza artificiale non come un pericolo tecnologico, ma come uno squilibrio prettamente umano. È emerso il ritratto di una società dove la libertà di scelta resta l'ultimo baluardo di resistenza contro gli algoritmi della memoria. "La scrittura è per me un modo per osservare i colori della mente," ha spiegato Federica Macciotta di fronte a un pubblico attento e partecipe, che ha letteralmente gremito la sala. L'interesse si è tradotto, a fine serata, in un lungo firma-copie, con moltissimi lettori desiderosi di approfondire tra le pagine quelle "storie di potere" appena accennate durante l’incontro. A suggellare il successo dell'iniziativa, un momento conviviale accompagnato da un dj set ha trasformato la discussione intellettuale in un’occasione di networking e socialità, confermando come la cultura, quando è di qualità, sappia ancora aggregare e generare valore. Con questo debutto, l'autrice ha aperto un dibattito necessario su cosa significhi, oggi, restare umani.



c.s. David Oddone - BKN301