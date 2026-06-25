Ronaldinho al Ravenna, il sindaco Barattoni: "Un evento che non dimenticheremo mai"

"Nel mondo dello sport - osserva il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni - ci sono firme e avvenimenti che rimangono nella storia. L’accordo presentato ufficialmente a Miami fra il Ravenna Football Club e Ronaldinho è uno di quegli eventi che non si dimenticheranno mai: una società ambiziosa e visionaria che ingaggia un campione planetario. Un’operazione impossibile da immaginare per qualsiasi tifoso ravennate di ogni epoca, in particolare per tutti coloro che hanno preso freddo sui gradoni del Benelli o in tanti campi di provincia, che sta già facendo parlare di Ravenna in tutto il mondo calcistico e non solo. Una società, capitanata dal presidente Ignazio Cipriani, desiderosa di crescere, una tifoseria innamorata, un campione straordinario e una città meravigliosa sono certo che non potranno che creare un mix di successo. Per questo, nell’augurare i migliori risultati sportivi e di marketing alla società giallorossa, Ravenna non vede l’ora di poter accogliere il prima possibile in città il Pallone d’Oro del 2005".

c.s. Comune di Ravenna







