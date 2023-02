Rossano Fabbri entra nel gruppo misto di maggioranza

Rossano Fabbri entra nel gruppo misto di maggioranza.

Nella giornata odierna il Consigliere Rossano Fabbri ha ufficializzato il proprio ingresso nel “Gruppo Misto di Maggioranza”. Una scelta che segna, quindi, il sostegno alla maggioranza di Governo e che rappresenta la logica conseguenza di un percorso consigliare maturato nell’arco degli ultimi due anni; percorso in cui sono state registrate importanti convergenze in particolare attorno ai temi della Giustizia e della Finanza, su cui, nell’ultimo anno, sono stati ottenuti inconfutabili riconoscimenti a livello internazionale da parte del nostro Stato. Un passaggio inevitabile a seguito – non solo della collaborazione raggiunta con il Consigliere Denise Bronzetti in seno al Movimento Ideali Socialisti (MIS) – ma anche alla luce dell’accordo politico siglato – nelle ultime settimane - con Noi Sammarinesi e i Consiglieri Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini. Il nuovo percorso intrapreso, come già più volte ribadito, sarà scevro da rivendicazioni o richieste di “posti al sole” nei confronti della maggioranza. Muovendosi esclusivamente nel solco di un confronto sui temi prioritari legati all’agenda di Governo, al rafforzamento della collaborazione politica siglata con Noi Sammarinesi (NS) e i consiglieri Mancini e Simoncini e al confronto con le altre forze presenti nel Gruppo Consigliare di Noi Per la Repubblica (NPR).

Movimento Ideali Socialisti (MIS)

