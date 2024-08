Rossella Fiorani, Madrina della 4° edizione di Tuttavia...che Spettacolo!

Siamo lieti di annunciare Rossella Fiorani come Madrina della 4° edizione di "Tuttavia...che Spettacolo!", evento che celebra la diversità e l'inclusione attraverso il divertimento, lo sport, la cultura e la solidarietà. Rossella Fiorani, nata a Fano, nelle Marche, il 21 ottobre 1997, è una Modella e una Influencer motivazionale che ha saputo trasformare le sue sfide personali in un potente messaggio di forza e resilienza. Affetta da una sindrome rara che l’ha privata di alcune falangi delle mani e dei piedi, Rossella ha affrontato discriminazioni e bullismo sin dall'infanzia. Tuttavia, ha trovato il coraggio di abbracciare la sua unicità e, nel 2017, ha partecipato a Miss Italia, raggiungendo la finale nazionale e ottenendo il titolo di Miss Coraggio per la sua straordinaria determinazione. Oggi, Rossella è una persona attiva e carismatica sia sui social media dove, tra l'altro, ha creato una community di oltre 100 persone come lei, affettuosamente chiamate "manine", con l'obiettivo di estendere sempre più questo cerchio di supporto e condivisione, sia su altri canali dove ha partecipato in numerosi programmi televisivi e interviste, tra cui "Da noi... a ruota libera" su RAI 1, Marie Claire, "Detto Fatto" su RAI, La Gazzetta dello Sport, RTL 102.5, ecc. Il suo impegno nella promozione di un mondo migliore, più inclusivo e accogliente, conferisce al concetto di bellezza un valore se possibile ancora più alto dell'innegabile avvenenza ed eleganza di Rossella, ed è per questo che siamo molto felici di averla a "Tuttavia...che Spettacolo!". Siamo certi che la sua figura, la sua storia ed il suo esempio saranno fonte di ispirazione per coloro che credono all'importanza di essere uniti nella diversità e insieme nel cambiamento.

Il Comitato Organizzatore "Tuttavia...che Spettacolo!"