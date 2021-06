Rotary Club: Corso di Parent Training in collaborazione con l'Associazione Batticinque

Ha preso avvio presso la Sala “Il Monte” dell’Ospedale di Stato il corso di Parent Training organizzato dall’associazione BattiCinque con il contributo del Rotary Club San Marino, in collaborazione con il Servizio Minori dell’Istituto Sicurezza Sociale.

Il corso, che si svilupperà in quattro incontri in presenza gestiti dalla Dott.ssa Michela Rossi, si rivolge alle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico e si avvarrà di momenti frontali, supportati da slides e da esempi pratici, ma vuole dare la precedenza alle esperienze dirette delle famiglie, ai loro bisogni concreti, coinvolgendo i corsisti, se lo desiderano (senza forzature e in un clima di rispetto reciproco), in modo applicare la teoria proposta a situazioni reali e nel contempo dare spazio e validazione ai vissuti di ansia, paura, frustrazione, rabbia, che i caregiver possono vivere.

L’associazione BattiCinque, Autismo e disturbi del neurosviluppo, costituitasi nel 2014, ha fra i suoi obiettivi quello di promuovere la formazione delle persone interessate alle problematiche dell’autismo: genitori, educatori, insegnanti, ecc.

La pandemia mondiale partita a febbraio 2020 ha aggravato il carico delle famiglie con persone autistiche, che si sono ritrovate da un giorno all’altro private della possibilità di far frequentare la scuola ai propri bambini e ragazzi e di poter accedere ai centri diurni per le persone adulte. Questa situazione ovviamente ha toccato tutte le persone, ma un individuo autistico può avere maggiori difficoltà nella gestione dei cambiamenti repentini e, anche se ogni famiglia ha cercato di offrire una spiegazione al cambiamento improvviso, attraverso i diversi strumenti a loro disposizione, questo ha comunque generato delle situazioni difficili da affrontare.

“Proprio nel momento in cui cercava di capire come affrontare l’organizzazione di un corso di Parent Training durante la pandemia, BattiCinque è stata contattata dai membri del Rotary Club San Marino che, con grande lungimiranza, avevano deciso di finanziare proprio un progetto di questo tipo”, ha riferito il Presidente dell’associazione BattiCinque Fanny Gasperoni.

“Con questo progetto, nato su iniziativa della consorte del Governatore Ing. Natalina Poggi” ha commentato il Presidente del Rotary Club San Marino Arnaldo Antonini “il Rotary ha potuto conoscere da vicino le difficoltà che le famiglie e i centri autismo stavano affrontando durante la pandemia, constatando così l’importanza di finanziare un corso per far diventare i genitori co-educatori ed incentivare le conoscenze specifiche e le tecniche comportamentali per far fronte alle esigenze dei ragazzi affetti da autismo ed affrontare momenti di crisi.”











Comunicato stampa

Rotary Club San Marino