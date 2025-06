Rotary Club di San Marino: Visita della Dott.ssa Martha Peak Helman

Il Rotary Club di San Marino è stato onorato di ricevere la scorsa settimana di giugno la visita della Dott.ssa Martha Peak Helman, esponente di spicco del Rotary International e membro del Board of Trustees della Rotary Foundation, una tra le più importanti organizzazioni internazionali impegnate in iniziative di promozione e sostegno sociale, educativo ed umanitario.

Tra le varie iniziative della Rotary Foundation, particolarmente rilevante è il programma “PolioPlus”, grazie al quale sono stati immunizzati contro la poliomielite dal 1985 ad oggi più di due miliardi di bambini, con l’obiettivo – reso finalmente raggiungibile – di eradicare definitivamente la poliomielite.

Accompagnata dal Governatore del Distretto Rotary 2072 Alberto Azzolini, dal Presidente del RC Rimini Riviera Marco Alessandrini e dal Past President RC San Marino John Mazza, al termine della sua visita, alla scoperta del centro storico di San Marino, delle sue Istituzioni e della sua plurisecolare storia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, la Dott.ssa Helman ha rimarcato il suo apprezzamento e la sua ammirazione per la Repubblica di San Marino, testimone nei secoli dei valori di democrazia e di solidarietà sociale.



Comunicato stampa

Rotary Club San Marino