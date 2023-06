Rotary Club Riccione Cattolica celebra il "Passaggio del collare (della Campana)" con il nuovo Presidente Stefano Bizzocchi

Lunedì scorso si è tenuta presso il ristorante il Mulino di Cattolica la cerimonia del "Passaggio del collare (della Campana)" del Rotary Club Riccione Cattolica. Durante l'evento, il presidente uscente Filippo Ricci ha consegnato il collare al nuovo presidente Stefano Bizzocchi, che sarà alla guida del club per l'anno 2023/2024. Il ruolo di vicepresidente sarà ricoperto da Paolo Palladini. La serata è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi ospiti e soci del Club, che hanno contribuito a rendere l'occasione particolarmente festosa e coinvolgente. Nel suo discorso di commiato, il presidente uscente ha voluto esprimere la sua gratitudine al consiglio direttivo e a tutti i soci per l'instancabile impegno profuso durante il suo mandato, sottolineando l'intensa attività svolta e i numerosi service realizzati. In linea con lo spirito rotariano, tali iniziative hanno premiato e supportato le categorie più vulnerabili. Nel suo discorso di insediamento, il neopresidente Stefano Bizzocchi ha affrontato vari argomenti di interesse, focalizzandosi sul duro lavoro svolto dalla commissione del Club per delineare le iniziative previste per l'anno in corso, che si presentano estremamente promettenti. Una sotto-commissione si è dedicata in particolare al tema scelto per questo periodo, "Il Territorio", esplorandone le diverse sfaccettature sociali, economiche ed ambientali. Riguardo ai service, il presidente ha sottolineato che i membri del club sono già a conoscenza dei progetti in cui il Rotary Club Riccione Cattolica è coinvolto. Tuttavia, ha voluto ricordare l'importante progetto principale dell'anno, per il quale è stato richiesto il contributo al distretto: la realizzazione di uno spazio all'aperto dedicato alla riabilitazione e all'inclusione di persone con disabilità, tramite la creazione di un giardino adiacente alla "Casa Marco Simoncelli". È stato evidenziato che il progetto prevede anche attività di educazione ambientale e scientifica per le scuole primarie della zona circostante. Altri service di alto valore sociale verranno affiancati a questo importante impegno. Il presidente Bizzocchi ha inoltre menzionato il consolidato premio "Rotary Scuola", che rappresenta ormai un appuntamento fisso, e altri service minori ma altrettanto significativi, come il contributo alla parrocchia di San Benedetto di Cattolica per la realizzazione di bagni accessibili ai bambini con disabilità del "Piccolo Centro", un luogo d'incontro per bambini con diverse abilità. In ultimo, ma non per importanza, il service dedicato all’Istituto Oncologico Romagnolo, fiore all’occhiello del Club.

