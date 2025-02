Rotary Club San Marino: cordoglio per la scomparsa di Paolo Mularoni

Il Rotary Club San Marino si stringe con profondo cordoglio attorno alla sua Presidente, Stefania Leardini Mularoni, colpita dal dolore per la prematura e improvvisa scomparsa dell’amato figlio Paolo. Giovane imprenditore di grande talento e determinazione, ha portato avanti con passione e responsabilità l’azienda di famiglia, dimostrando un impegno e una dedizione che lo hanno reso un esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. In questo tragico momento, i soci del club esprimono la più affettuosa vicinanza e sostegno alla cara Stefania, con la speranza che la forza dell’amore e della comunità rotariana possa offrirle un minimo di conforto. La memoria di Paolo Mularoni rimarrà viva nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e il Rotary Club San Marino si unisce al lutto, condividendo il dolore della moglie Francesca, delle figlie Marina e Diana, dei fratelli Davide e Marco e di tutta la famiglia di Stefania.

